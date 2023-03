V pátek 24. března bylo ve Výchočeském divadle v Pardubicích více učitelů než je obvyklé. Město zde totiž ocenilo ty nejlepší a navíc si všichni užili představení domácího souboru Pan Kaplan má třídu rád.

Nejlepší pardubičtí pedagogové si odnesli ceny | Foto: Magistrát města Pardubic

Za rok 2022 bylo nominováno 30 pedagogů, komise pro vzdělávání jich ocenila celkem sedm.

"Každý z nominovaných pedagogů by si zasloužil ocenění a musím jim poděkovat za jejich skvělou práci. Laureáty letošního ocenění nejlepších pedagogů, které vybíráme při příležitosti Dne učitelů, se za významný osobní přínos ve výchově a vzdělávání staly Miloslava Zdvihalová, Markéta Havlová, Soňa Petridesová, Božena Břeňová, Renata Kmoníčková, Simona Vyskočilová a Jana Šilarová," informuje náměstek pro školství Jakub Rychtecký s tím, že letošní ročník vyhlašování město doplnilo o jednu novinku.

V rámci večera také město využilo příležitosti a poděkovalo čtveřici končících ředitelů škol. Do ředitelského důchodu se po řadě úspěšných let rozhodli odejít ředitel základní školy Spořilov Karel Žemlička a tři ředitelky mateřských škol Božena Břeňová, Dagmar Jičínská a Ivana Klímová. "Velmi si jejich přínosu pro pardubické školství vážím a do dalších let jim přeji plno zdraví a spokojenosti," dodal předseda komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu František Němec.

Oceněni byli, stejně jako v předchozích letech, také tři nejlepší ředitelé škol. Jako ti nejúspěšnější byli vybráni ředitelka MŠ Čtyřlístek Žaneta Vondroušová, ředitel ZŠ Br. Veverkových Leoš Šebela a ředitelka Lentilky – integrační školky a rehabilitačního centra Gabriela Bělková.

Stejně jako v předchozích letech, ani tentokrát radnice neopomenula předat cenu náměstka pro školství, která letos putovala do rukou Moniky Kadlecové ze ZŠ Prodloužená. "Monika Kadlecová je dlouholetou sbormistryní dětského pěveckého sboru Zpěváčci. Sbor pod jejím vedením získává ocenění na tuzemských i mezinárodních soutěžích a festivalech. Zpěváčci jsou nejdéle činným školním sborem a svojí činností výborně reprezentují nejen školu, ale i město Pardubice. Pro své skvělé pěvecké výkony je sbor zván na koncerty populárních zpěváků i na mnoho kulturních a charitativních akcí. Děti zpívaly s Lucií Bílou, Leonou Machálkovou, Monikou Absolonovou, Jitkou Zelenkovou, Josefem Vágnerem, pardubickou filharmonií, v pražské Lucerně vystupoval sbor v loňském roce na Muzikálech naruby. Jsou to výsledky dlouhodobé koncepční práce Moniky Kadlecové a spousty času trávené nad rámec jejích učitelských povinnosti," vysvětluje důvody pro udělení ceny náměstek Rychtecký.

Všichni nominovaní pedagogové si z pátečního večera odnesli květinu a dárkový balíček, na 7 nejlepších pedagogů k tomu čekala ještě drobná finanční odměna. Ředitelé, kteří se svou funkcí rozloučili, pak obdrželi ještě perníky ve tvaru vysvědčení, které pro tuto příležitost vyrobil pardubický perníkář Pavel Janoš.