V lesoparku Studánka v Pardubicích se konal Olympijský běh. Organizátoři letos prodloužili trať a přidali občerstvovací stanici. Výtěžek ze startovného poputuje na Českou olympijskou nadaci.

Olympijský běh v Pardubicích. | Foto: Andrea Homolková

Skupina hobby běžců, profesionálů, úplných začátečníků i dětí se sešla ve středu 19. června na startovní čáře Olympijského běhu v lesoparku Studánka v Pardubicích. Oproti předchozím rokům organizátoři prodloužili trať a přidali občerstvovací stanici. Trať si proběhlo 52 dospělých a 12 dětí do věku 15 let. Olympijský běh se letos konal na 90 místech po celé České republice a výtěžek ze startovného poputuje na Českou olympijskou nadaci. V Pardubickém kraji si běžci mohli zazávodit také v Holetíně, Klášterci nad Orlicí nebo Horním Jelení.

Olympijský běh se v Pardubicích konal již po páté. Letos si dospělí běžci mohli zaběhnout trať dlouhou 3,8 kilometru a děti do 15 let 1,1 kilometru. „Když jsme se loni ptali běžců na jejich pocity ze závodu, tak zmiňovali, že trať je pro ně moc krátká. Z toho důvodu jsme ji letos o nějakých 600 metrů prodloužili a byl to dobrý krok,“ řekl hlavní organizátor pardubického běhu Jan Skutil. Další letošní změnou bylo přidání občerstvovací stanice s vodou, která se nacházela na druhém kilometru trati.

Běžci se proběhli lesoparkem Studánka. Trať byla schována v lese pod stromy, což bylo velkým bonusem v horkém slunečném počasí, a i když později začalo pršet. Někteří z běžců si naplánovanou trať prodloužili ještě o necelý kilometr, protože nepoznali správné značení a běželi špatným směrem. „V jednom místě se rozdělovala cesta a vypadalo to, že oranžové fáborky, podle kterých jsme měli běžet, jsou na dvě různé strany, tak jsme jednu z nich vybrali a byla to zrovna ta špatná,“ popsal situaci na trati Jan Fišer. Popletení trasy ale náladu nikomu z běžců nepokazilo. Dobrý pocit z běhu měla i Iva Jonášová: „I když bylo téměř 30 stupňů, tak se běželo dobře, protože trať vedla lesem.“

Organizátorem Olympijského běhu je Česká olympijská nadace. Jedná se o charitativní projekt Českého olympijského výboru, který poskytuje podporu dětem, jejichž rodiče nemají dostatek peněz na sportovní aktivity, dětem z dětských domovů nebo v pěstounské péči.

„V rámci startovného byla zařazena speciální povinná složka pro každého běžce. Na lokálních závodech to bylo 20 korun, v Praze a Brně 50 korun. Tyto peníze poputují rovnou na Českou olympijskou nadaci,“ popsal manažer projektu David Novotný. Zároveň dodává, že letos se podařilo vybrat necelých 500 tisíc korun.

První ročník běhu odstartoval již v roce 1987 sám slavný běžec Emil Zátopek a letos se konal již 38. ročník. Lidé si mohli zaběhnout závod na 90 místech po celé České republice a zúčastnilo se ho 12 133 běžců.

Olympijský běh nebývá pouze o závodu, ale i o určité osvětě. V posledních třech letech postupně prezentoval tři olympijské hodnoty. Loni a předloni to byl respekt a výjimečnost. Letošní hodnotou bylo přátelství. „Při sportu často vznikají nová přátelství a i při Olympijském běhu jich vzniklo velké množství. Zároveň se ho často účastní skupinky přátel. Jak jednou řekl Emil Zátopek: Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší,“ řekl Novotný.