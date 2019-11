Ne však snad ze strachu o funkce, ale kvůli ražbě tunelu linky A pardubického metra. Jeho výstavba začala před několika týdny v prostorách Paláce Hybský na třídě Míru. Nelze si jí nevšimnout.

Byrokrati a trubky

Zdejší stanice se tak stává první vlaštovkou, která by měla udělat z Pardubic metropoli srovnatelnou s Prahou, Paříží a Novým Yorkem.

Hlavním strojvedoucím pardubického „krtka“ je Ondřej Hybský. Svým dílem, jež se v posledních dnech stává chodci na třídě Míru nejfotogeničtějším objektem v celém městě, nechtěně navázal na své recesistické předchůdce.

Ti město chtěli metrem podkopat již na začátku milénia. Dokonce založili smyšlené Podzemní Dráhy Města Pardubic (PDMP) a web, kde informovali o pracích na stavbě, jež měly skončit v roce 2009.

Trasa A měla vest ze Semtína přes nádraží do Jesničánek, odkud by měla výhledově pokračovat do Chrudimě. Trasa B pak měla spojit Svítkov se sídlištěm Dubina.

Recesisté také tehdy Pardubáky mystifikovali smyšlenkou o tramvajové dopravě, které měly ve městě jezdit v letech 1908 až 1958.

Na vtipálky teď navázal svým počinem právě Ondřej Hybský. I když sám přiznává, že podobnost s jeho předchůdci je čistě náhodná.

„Abych řekl pravdu, tak o jejich snaze jsem se dozvěděl, až když jsem tuhle recesi zrealizoval.“ K založení prvního vestibulu budoucí podzemní dráhy ho inspirovali najatí dělníci a kamarádi.

„Když jsme v paláci začali s rekonstrukcí kanalizace, tak se nás kamarádi, když viděli tu obří díru do země, ptali, zda tu nekopeme metro. Že to tak z dálky vypadá. Ta myšlenka mě zaujala, a tak jsem realizoval tuhle legraci. A docela mě překvapil zájem lidí,“ dodal hlavní „mašínfíra“. Pochopitelně ví, že pardubické metro opět skončí v propadlišti dějin.

„Nechci předbíhat, ale asi k prvnímu prosinci narazíme při stavbě metra na nepřekonatelnou překážku v podobě potřebné trubky. A nebo se vymluvíme na úředníky,“ nastínil další budoucnost podzemky Hybský.

Ale i on by byl rád, kdyby jednou skutečně v Pardubicích metro vzniklo. A nemuselo by zajíždět jen do Chrudimi, ale i do Hradce.