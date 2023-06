Pardubická záchytka v květnu opět kolabovala pod náporem opilců. Během prodlouženého víkendu zasahovali pardubičtí strážníci celkem u patnácti případů, které měli na svědomí opilci.

Strážníci například vyjížděli k opilému bezdomovci. „Šlo opět o problémového jedince, který se konzumací alkoholu uvedl do stavu, ze kterého byl probuzen až bolestivým podnětem a rovnou byl s 3,77 promile předán na záchytnou stanici,“ informoval mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Na dalšího opilého strážníci narazili v neděli večer. Šlo o muže, který konzumoval alkohol na třídě Míru, kde je tato činnost vyhláškou města zakázána. „S výsledkem 3,42 promile v dechu putoval na záchytku a za porušení vyhlášky následovala opět pokuta,“ přiblížil Sejkora.

Opilce ležícího na chodníku řešili pak strážníci i na Masarykově náměstí. Muž s 3 promile alkoholu si ustlal přes celou šíři cesty.

Poslední případ z prodlouženého víkendu byla opilecká hádka a bitka, které bohužel přihlížely i tři děti. Při konzumaci alkoholu se čtyři muži dostali do ostré hádky, která přerostla v potyčku dvou z nich a následně v krvavá zranění. „Strážníci konflikt ukončili. Agresora, který rvačku vyvolal, předali na záchytnou stanici. Všichni přítomní dospělí byli silně pod vlivem alkoholu, a to od 2,59 do 4 promile,“ dodal Sejkora.

Nezřídka se opilí lidé povalují i po trávě, zvrací a dělají nepořádek, mnohdy jsou navíc agresivní. Starostům místních obvodů i městské policii došla trpělivost. Pardubičtí zastupitelé proto v květnu schválili novou vyhlášku, která rozšiřuje lokality, kde se nesmí pít alkohol na veřejnosti.

