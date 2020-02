Pardubické nádraží čeká již brzy velká rekonstrukce. Správa železnic (SŽ) vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby, který začne od letošního srpna postupně měnit celý železniční uzel Pardubice. Čtyřiadvacet kilometrů nových kolejí, sto nových výhybek, jedno nové nástupiště, sedm rekonstruovaných mostů, prodloužené podchody, nová bezbariérová lávka pro pěší, to je jen výčet z novinek, které SŽ slibuje.

Výluky a zase výluky

Kutat se na nádraží bude až do roku 2024 a mnohdy to lidem kvůli výlukám znepříjemní cestu. Zatím ale není jasné, jakého budou rozsahu. SŽ neplánuje úplné uzavření trasy ani ve směru na Českou Třebovou, ani na Prahu.

„Ačkoli se jedná o modernizaci zásadního rozsahu i přes nezbytné výluky bude provoz alespoň v omezené míře zachován,“ uvedl mluvčí SŽ Marek Illiaš.

V letošním roce budou probíhat přípravné práce, které si vyžádají jen drobné výluky. Hlavní stavební činnost a s ní i větší výluky jsou plánované od února roku 2021 až do konce roku 2023.

Obrnit trpělivostí se budou muset cestující, kteří pojedou z Chrudimi a Hradce Králové, nebo naopak do těchto měst. Na konci května příštího roku bude zahájena nepřetržitá výluka na trati mezi závodištěm a zastávkou v Rosicích nad Labem. V úseku bude rekonstruován most přes koridor. Výluka bude také mezi Rosicemi a hlavním nádražím, kde dojde k celkové opravě úseku.

„Mezi Pardubicemi a Chrudimí bude po celou dobu zavedena náhradní autobusová doprava,“ doplnil Illiaš. Výluka by měla skončit v listopadu 2021.

Oprava železničního uzlu ale nepromění jen okolí nádraží, nýbrž velkou část Pardubic. Počítá se také s opravou mostů, podjezdů a podchodů. Jelikož železnice tvoří bariéru uprostřed města, kterou je pro chodce těžké zdolat, vzniknou nové lávky.

Právě mezi Rosicemi a závodištěm bude rekonstruován silniční most přes koridor na Prahu a těžit z toho budou i chodci: Přibude zde lávka pro pěší s bezbariérovými přístupy.

Modernizace zasáhne rovněž do podchodu mezi ulicemi Sladkovského a Rokycanova, kterému se říká Myší díra. Tady vznikne bezbariérový přístup z rychlodráhy.

A promění se také podjezd mezi ulicemi Jana Palacha a 17. listopadu. Čtyřkolejný most dostane novou nosnou konstrukci a o kousek vedle vyroste navíc most nový, tentokrát jednokolejný, který bude přípravou pro dlouho plánovanou ostřešanskou spojku trati do Chrudimi. To si ale vyžádá výluku pro auta a zejména pro trolejbusy.

„Podjezd bude uzavřen v květnu 2021, jedná se krátkodobé uzavření směřované mimo pracovní dny. V roce 2022 bude uzavřen hned dvakrát,“ upřesnil Illiaš.

Nová kolej, nový most

Před prázdninami bude během jednoho víkendu z podjezdu odstrojena elektrická trakce, takže o prázdninách tudy nebudou jezdit trolejbusy. Pro auta se místo opět uzavře poslední prázdninový víkend, kdy bude trakční vedení obnoveno.

Velkým očekávání vzbuzuje třísetmetrová lávka, která má spojit nádraží s městskou částí Dukla. Hotová má být v roce 2023 a její součástí jsou také schody na jednotlivá nástupiště.

Změnu zaznamenají lidé žijící v bezprostřední blízkosti trati. Na několika místech přibudou tři až čtyři metry vysoké protihlukové stěny. Většího klidu se dočkají lidé v ulicích Hlaváčova, Rokycanova, K Vinici a Jana Palacha. Další stěna bude chránit ulici U Trojice.

Rekonstruovat se budou také nástupiště. „Přístup na všechna nástupiště bude zajištěn podchody, které budou vybaveny eskalátory. O bezbariérový přístup se postarají výtahy,“ řekl ředitel SŽ Jiří Svoboda. Kvůli navýšení kapacity navíc přibude pátý perón.

Cena modernizace nádraží se vyšplhá na minimálně 4,4 miliardy korun.