/FOTO/ V pondělí uplynulo 82 let od chvíle, kdy na popravišti v Pardubicích zazněly 3. června 1942 první výstřely a k zemi padlo pět popravených. Stali se oběťmi druhého stanného práva, které bylo vyhlášeno 27. května po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V červnu a červenci 1942 vyhaslo na pardubickém popravišti 194 životů. V pondělí se na tomto místě uskutečnil pietní akt.

Pieta na Zámečku připomněla oběti heydrichiády. | Foto: Město Pardubice

Mezi 194 popravenými byli dospělí obyvatelé osady Ležáky, přímí podporovatelé výsadku Silver A včetně matky velitele výsadku Alfreda Bartoše Antonie, jejího druha Ferdinanda Cháry a hoteliéra Arnošta Košťála, který ve svém hotelu Veselka zaměstnal výsadkáře Josefa Valčíka. Popravena byla také mladá učitelka a spojka Silver A Věra Junková a spoluzakladatel odbojové skupiny Čenda Jindřich Švanda. Posledními popravenými byli 9. července členové sokolské odbojové skupiny S21B z Bohdašína a okolí, kteří poskytli úkryt radistovi Jiřímu Potůčkovi.

Expozice Památníku Zámeček, který stojí na místě bývalého popraviště, připomíná oběti a příběh výsadku Silver A, který je úzce spojen s Pardubicemi, odboj i kolaborantství. Návštěvnický zážitek umocňuje architektonické provedení památníku, které pracuje se syrovými materiály, jako je beton nebo ocel, se hrou světla a stínu či svažující se podlahou.

Adresa památníku je Průmyslová 558, Pardubice. Před vstupem do areálu je k dispozici bezplatné parkoviště. V červnu je památník otevřený od úterý do pátku od 13 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.