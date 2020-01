Pardubická radnice se vrací k projektu odbahnění vodní plochy Čičák v parku Na Špici, využije nejspíše pytlovou metodu stejně jako na Matičním jezeře. Čičák se měl odbahňovat už před lety ještě před revitalizací parku, ale vedení města dalo přednost právě takzvanému Maťáku, kde probíhá odbahnění nyní.

Plánované je i odbahnění Čičáku. | Foto: Andrea Škrabalová

Přitom na Čičák už bylo vypsáno výběrové řízení, to potom ale bylo zrušeno, jelikož dvě firmy ze soutěže odstoupily a třetí výrazně přesáhla cenu. Podle původního projektu se mělo bahno odvážet z jezera pryč. „Projekt byl zpracováván tak, aby minimálně zasahoval do prostoru. Odtěžené bahno se mělo překládat na ponton na Labi, který by ho odvážel na deponii v Semtíně. Bylo to nejméně invazivní řešení, na které odborníci tehdy přišli,“ popsal zastupitel František Brendl projekt, který se chystal v době, kdy byl náměstkem primátorky.