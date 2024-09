Jiří Tůma dnes 14:00

Doslova jen pár hodin je otevřený nový parkovací dům v centru Pardubic. Jak funguje? Zdá, se že by mohl pomoci vylepšit tristní situaci s parkováním v úplném středu města. Jeho plusem je určitě pohodlná dostupnost i na první pohled patrný velký počet parkovacích míst. Mezi několik málo mínusů by se dalo zařadit to, že pokud by v něm chtěl zaparkovat neznalý řidič a měl u sebe jen hotovost, tak nepochodí. Platební karta je nutnost.