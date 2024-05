Už delší dobu Pardubice plánují vybudování parkovacího domu s názvem Terminál JIH. Tam by mohli nechat své vozy lidé, kteří potom přes nově zbudovanou lávku zamíří na hlavní nádraží. Radní nyní schválili plán, který počítá s tím, že náklady na vybudování parkovacího domu klesnou o 200 milionů, bude zde však oproti původní variantě méně míst. V budoucnu by však šlo stavbu zvětšit.

První podoba terminálu Jih počítala s 500 místy pro auta. Nyní jich má být méně, ale náklady na stavbu se sníží. | Foto: MMP

Radní Pardubice schválili revokaci záměru výstavby nového parkovacího domu - Terminál JIH - v ulici K Vápence. Nově bude plánovaný parkovací dům o více než 200 milionů levnější oproti původní variantě. Záměr musí ještě schválit květnové zastupitelstvo.

V roce 2020 schválilo zastupitelstvo města výstavbu nového parkovacího domu – Terminálu JIH – kterou mělo realizovat město Pardubice ve spolupráci s Dopravním podnikem města Pardubic.

Lávka na pardubickém nádraží se poslední květnový den otevře

“V původním návrhu se počítalo s šestipodlažním parkovacím domem, který by disponoval zhruba 560 parkovacími místy s tím, že by se dalo parkovat i na střeše,” řekl pardubický primátor Jan Nadrchal. “Tehdy se náklady odhadovaly do výše zhruba 360 milionů korun, nicméně vzhledem k dnešním cenám by tato částka byla výrazně vyšší,” doplnil primátor a dodal, že město a dopravní podnik nyní přichází s řešením, které stavbu podstatně zlevní a zefektivní.

Nově navrhovanou konstrukcí je nosná modulární ocelová konstrukce, mezi jejíž výhody patří například nižší počet sloupů nebo její variabilita.

“Máme připraveny dvě varianty, které se liší v celkovém počtu parkovacích míst a tím pádem i ceně. Varianta B odpovídá počtem parkovacích míst původnímu záměru, nicméně nám v současné chvíli vyplývá, že tato varianta je na současné potřeby naddimenzovaná, proto se přikláníme k variantě s nižším počtem parkovacích míst – zhruba 360–s možností dostavby v budoucnu,” uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Další dopravní komplikace v Pardubicích. Uzavře se křižovatka Trnová

“Náklady na námi preferovanou variantu se pohybují okolo 150 milionů korun, přičemž zhruba 95 milionů pokryje dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace v rámci projektu Podpora udržitelné multimodální městské mobility,” uzavřel ředitel Pelikán.

Podle náměstka primátora Jana Hrabala je výstavba parkovacího domu na Terminálu JIH zásadní pro celý systém parkování ve městě.

„Tuto investici považuji za strategickou. Po výstavbě parkovacího domu získáme ucelený komplex vstupní brány do města. Parkovací dům bude zaústěn přímo do lávky, která je propojena s jednotlivými nástupišti a na severní části končí Terminálem B. Kromě kapacity pro automobily nabídne nový parkovací dům i místa pro jízdní kola, venku v areálu budou moci parkovat elektromobily. Věřím, že pro lidi přijíždějící od Chrudimi i Přelouče bude parkovací dům ideální pro odstavení vozidla, sekundárním efektem může být i malé odlehčení dopravě hlavně okolo nádraží a přes Palackého třídu,“ řekl Hrabal.

O trávníky v pardubických Tyršových sadech se budou starat robotické sekačky

Harmonogram výstavby parkovacího domu přiblížil ředitel Pelikán. “Věříme, že nám zastupitelé města již nyní v květnu schválí revokaci původního záměru, díky kterému budeme moci hned v dalším měsíci zvolit vhodný způsob financování výstavby. Na podzim chceme mít zpracovanou zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku v režimu Design and Build, současně chceme během podzimu vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Toho chceme vybrat v průběhu února, aby do začátku léta stihl zpracovat potřebné dokumenty pro zahájení stavby, které plánujeme na léto 2025,” okomentoval Tomáš Pelikán s tím, že předpokládaný konec výstavby by měl být v červnu 2026.