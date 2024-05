V parkovacím domě Terminál JIH by mohli nechat své vozy lidé, kteří potom přes nově zbudovanou lávku zamíří na hlavní nádraží. Sloužil by také pro zaměstnance zdejších firem a obyvatele města. V původním návrhu se počítalo s šestipodlažním parkovacím domem, který by disponoval zhruba 560 parkovacími místy s tím, že by se dalo parkovat i na střeše.

Pardubičtí zastupitelé se však shodli na návrhu, který bude výrazně levnější, ale na druhou stranu se zmenší počet parkovacích míst. Těch bude okolo 360. Počet není definitivní, protože město chce stavět formou Design&Build. To znamená, že ten, kdo bude stavbu budovat, bude zodpovědný také za její projekt v rámci mantinelů, které určí město.

„Finální odhadnutá hodnota je 148 milionů, z toho 98 na modulární konstrukci,“ uvedl Tomáš Pelikán (Společně pro Pardubice) z Dopravního podniku města Pardubic. Město má možnost získat dotaci 95 milionů, pokud bude kapacita alespoň 250 míst.

Právě modulární konstrukce by měla být výhodou pro tento parkovací dům. Systém, který ve velkém připomíná stavebnici, by totiž měl v budoucnu umožnit rozšíření objektu, pokud to bude potřeba.