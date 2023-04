Před letní sezonou se tak promění i Pernštýnská ulice. Několik set metrů dlouhá ulice vedoucí z náměstí k zámku patří do nejužšího historického centra Pardubic. Radnice se proto rozhodla, že v tomto místě dá přednost chodcům před auty.

„Po vzoru dalších měst u nás i ve světě jsme se rozhodli vyzkoušet umístění některých předzahrádek až za chodníkem, tedy v dopravním prostoru. Podobně je umístěna většina předzahrádek například na Pernštýnském náměstí,“ vysvětlil navrhovatel změny a zastupitel města Vojtěch Jirsa.

Pernštýnskou ulicí denně projíždějí vozidla rozvozu jídla z místních restaurací nebo dodávky zásilkových služeb. Často zde dochází ke kolizím mezi chodci a projíždějícími auty. „Tím, že se zvětší plocha předzahrádek, dojde ke zklidnění dopravy, po kterém dlouho volali místní rezidenti a živnostníci a které si tato část města, vjezd na hlavní náměstí, jistě zaslouží,” dodal Jirsa.

Problémem je tu i parkování v rozporu s pravidly provozu. Místo kochání se historickým centrem turisté často spíše uskakují projíždějícím řidičům nebo se vyhýbají nesprávně zaparkovaným vozidlům. „Ulice je v obytné zóně. Chodci se zde mohou pohybovat v celé šířce ulice, maximální povolená rychlost je 20 kilometrů v hodině a parkování je dovoleno pouze na místech k tomu určených,“ připomněla mluvčí města Alexandra Tušlová.

„Tam, kde budou nově předzahrádky, se šířka pruhu pro projíždění aut zúží na tři metry. Nebude již tedy možné, aby se ve zúženém úseku míjela dvě protijedoucí vozidla. Řidiči si zkrátka budou muset dávat vzájemně přednost. Přirozeně tak dojde ke snížení rychlosti,” řekl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal s tím, že něco podobného funguje například hned kousek vedle na Bělobranském náměstí, ale i v jiných částech města.

Do centra po svých

Dalším přínosem má být podle politiků snížení vibrací souvisejících s rychlou jízdou na dlažbě i vizuální sjednocení ulice. „Posunutím předzahrádek by se měl výhledově rovněž uvolnit celý chodník na východní straně pro pěší. Bohužel zatím zůstala jedna ze zahrádek na chodníku. Jednáme s jejím provozovatelem o možnostech sjednocení se zbytkem,“ upřesnil starosta Městského obvodu Pardubice I Filip Šťastný.

Vedení města v budoucnu počítá s přílivem návštěvníků do nedalekých nově zrekonstruovaných Automatických mlýnů, kde by už začátkem července měly být v nové krajské galerii k vidění první jednorázové výstavy.

„Naprosto přirozeně se zde lidé koncentrují již dnes a my to tímto krokem chceme ještě více podpořit. Celý prostor by měl být více orientovaný na člověka, který jde po svých, nikoliv na projíždění se v autě,“ dodal Šťastný.

Nový plán už posvětili také provozovatelé místních vináren a kaváren, památkáři i odbor dopravy a dopravní policie.