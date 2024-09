Parkovací dům v ulici Na Hrádku v Pardubicích je dokončený a otevřený pro veřejnost. Oznámila to Pražská správa nemovitostí, která je provozovatelem objektu. V prostoru mezi obchodním domem Grand a Domem hudby vzniklo 269 nových parkovacích stání. Za hodinu parkování zaplatíte ve všední dny 30 korun, v sobotu a v neděli 20 korun. Otevřeno je nonstop a parkovací dům mohou využívat i elektroauta.

Do ulice Na Hrádku se dostanete ze Sukovy třídy, Parkovací dům Grand najdete hned za Domem hudby.

O výstavbě parkovacího domu v tomto místě město uvažovalo mnoho let. Nový parkovací komplex tu ale nakonec postavil soukromý investor, Pražská správa nemovitostí (PSN), která odkoupila pozemky od města i kraje. Stejná společnost vlastní také nedaleký obchodní dům Grand, který v současné době prochází velkou rekonstrukcí. Otevřít by se měl v září 2025. A právě i kvůli obchodnímu domu se pro stavbu parkovacího komplexu společnost rozhodla. „Je to důležité, bez toho bychom se do rekonstrukce nepustili. Potřebujeme to k tomu, abychom lidem mohli říct, že k nám mohou přijet,“ řekl již před časem pro Pardubický deník Ondřej Heřman z PSN. Chybějící parkování bylo podle majitele Grandu hlavní nevýhodou známého obchodního centra.



Parkování v centru je v Pardubicích dlouhodobý problém a velké téma. Vedení radnice nejdříve chtělo v domě Na Hrádku parkovací místa odkoupit, nakonec se ale rozhodlo, že začne stavět vlastní parkoviště, konkrétně parkovací dům u Enteria arény.