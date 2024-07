S ohledem na zavádění systému ETCS se jedná o jednu z posledních možností svést se parní lokomotivou na koridorové trati mezi Ústím nad Orlicí a Pardubicemi. Jízdní řád a přepravní podmínky jsou k dispozici ZDE.

„Letošní letní jízdy parního vlaku Pardubickým krajem mají za sebou tři jízdy. Dvakrát jsme se vydali na trasu Králickem a Orlickoústeckem až do Hanušovic a jednou jsme zajížděli do Moravské Třebové a Chornice. V sobotu 20. července nás čeká jedna ze dvou speciálních okružních jízd spojujících nejen Pardubický a Královéhradecký kraj, ale také obě krajská města. Z mého pohledu se jedná o mimořádnou šanci pro všechny železniční nadšence absolvovat jak celý okruh, tak samozřejmě jednotlivé úseky. Tato jízda je jednou z posledních možností vydat se parním speciálem na hlavní železniční koridor, což po zavedení systému ETCS již nebude možné,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že druhá okružní jízda se uskuteční 10. srpna.

Začátek i konec okružní jízdy bude tradičně v Dolní Lipce, kde je parní lokomotiva deponována. „Z Dolní Lipky se pára vydá do Letohradu, Ústí nad Orlicí, Chocně až do Pardubic a následně do Hradce Králové, kde bude mít přibližně hodinový pobyt. Poté bude pokračovat přes Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí do Žamberka a přes Letohrad a Jablonné nad Orlicí se vrátí zpět do Dolní Lipky,“ představil trasu hejtman Martin Netolický.

Parní expres bude tažen lokomotivou „Němka“ 555.0153, což je jedna z největších provozních parních lokomotiv u nás o výkonu více než 1500 koní. Soupravu budou tvořit historické rychlíkové vozy všech tří tehdy používaných tříd z let 1910 – 1930. Komfort cestujících doplní stylový bufet v bývalém služebním a zavazadlovém voze.