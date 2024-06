Devátý ročník festivalu Pernštejnlove se koná od 30. července do 3. srpna na pardubickém zámku a nabídne jedenáct divadelních představení. Tím prvním bude Komedie o komikovi. V titulní roli stárnoucího herce, který přemítá nad svým životem, se představí Miroslav Táborský.

Komedie o komikovi. | Foto: se svolením Východočeského muzea Pardubice

Devátý ročník festivalu Pernštejnlove v Pardubicích nabídne jedenáct divadelních představení a bohatý doprovodný program. Hlavními lákadly budou Komedie o komikovi s Miroslavem Táborským v titulní roli, představení Láska z mládí pražského Divadla Bez zábradlí a groteska Čekání před nebeskou bránou, se kterou dorazí pardubickým publikem milované Divadlo Tramtarie z Olomouce. Festival začne v úterý 30. července.

„Divadelní festival Pernštejnlove je vrcholem letního kulturního programu na pardubickém zámku. Atmosféra divadelních večerů uprostřed renesanční památky působí magicky, a to nejen na diváky, ale také na přijíždějící soubory,“ řekl Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které festival společně se spolkem NaEx pořádá.

Program festivalu tvoří mix, díky kterému divák prozkoumá rozměry lidského prožívání ze všech úhlů pohledu. Nabízí zábavu, smích, dojetí, ale i napětí a provokativní a moderní divadlo. „Publikum si může vybrat, jestli se chce jen dobře pobavit nebo se vydá po stopách náročnější dramaturgie a alternativnímu pojetí činohry,“ uvedla dramaturgyně Kateřina Fikejzová Prouzová.

Během devátého ročníku Pernštejnlove se publiku představí osvědčené soubory i ty, které si v Pardubicích odbydou premiéru. Takovým je pražské Divadlo Bez zábradlí, které přijíždí s odpočinkovou komedií Láska z mládí. Čekají vás svižně napsané dialogy a silná herecká sestava v čele s Lucií Žáčkovou a Romanem Zachem, který hru také režíroval.

Láska z mládí.Zdroj: se svolením Východočeského muzea Pardubice

Premiéru si v Pardubicích rovněž odbyde Horácké divadlo z Jihlavy, které pod vedením režiséra Jakuba Čermáka nastudovalo adaptaci Goethova klasického milostného románu z roku 1774 Utrpení mladého Werthera.

Pokud milujete humor a filmový jazyk Bratrů Coenů a Quentina Tarantina, tak si určitě nenechte ujít absurdně humornou grotesku Čekání před nebeskou bránou. Na festival ji přiveze olomoucké Divadlo Tramtarie. Na Pernštejnlove se olomoucké divadlo objevilo už čtyřikrát a vždy se setkalo s mimořádným ohlasem. Tradičním účastníkem pardubického festivalu je i herec Filip Teller, který tentokrát dorazí s Divadlem Komediograf a Komedií o komikovi. V titulní roli stárnoucího komika, který přemítá nad svým životem, se v této hře představí Miroslav Táborský.

Pernštejnlove dává prostor i talentovanému mládí. Soubor Ductus Deferens složený z nedávných absolventů hereckých škol po loňském úspěchu s půlnoční námořnickou komedií tentokrát připluje s odlehčenou komedií Všechno a nic. Na jevišti se objeví langoše, poník i Golden Kids.

A co čekat na jevišti při Rande naslepo? To se diváci dozví až na místě. Bude to stand-up, akrobatická show či snad muzikál?

Pernštejnlove se účastní i špičkové tuzemské amatérské soubory. Mezi takové patří DK Jirásek z České Lípy, který se tentokrát představí s Lakomcem. Světoznámá komedie Moliéra se vysmívá chamtivosti, kupčení s city, marnivosti a je sehraná jako divadlo na divadle. Na pardubický zámek dorazí i Divadlo DONDI, a to s tragikomickým stand-up monodramatem Všechny báječné věci. Spojení komedie a detektivního žánru chystá karlovarské Divadelní studio D3. Hra Zabiják Joe slibuje humor, který by se dal krájet (motorovou pilou).

Hudební zážitky a Houpací pohádky pro děti

Pernštejnlove vedle oficiálního programu láká na řadu doprovodných akcí. V parkánu se postupně představí zajímavé osobnosti hudební scény. Dorazí například nadžánrová zpěvačka Helena Kalambová, s folkrockovou Kapelou Ateliér na zámek zavítá talentovaný hudebník a herec Matěj Metoděj Štrunc. Páteční noc bude patřit projektu Be4eight, který kombinuje jazz s groove music a folkem. V sobotu pak indie popem roztančí duo něco něco.

V sobotu dopoledne by na pardubický zámek měly dorazit rodiny s dětmi, šapitó totiž ovládne soubor Damúza se svými Houpacími pohádkami, které vznikly na motivy stejnojmenné knihy Aloise Mikulky. Celý festival završí v sobotu o půlnoci Broukovcovo Kamdivadlo z České Kamenice, které ukáže temné stránky lidské touhy a sny v inscenaci Nenávidím tě, Bukowski! Kritikou i diváky oceňovaná inscenace je plná drsných vulgarit v duchu děl Charlese Bukowského.

Vstupenky jsou v prodeji přes web www.pernstejnlove.cz. K dispozici jsou permanentky na odpolední i večerní představení i vstupenky na jednotlivé divadelní hry.

Hlavní program

úterý 30. 7. 21:00 / velké nádvoří

Divadlo Komediograf, Praha – Komedie o komikovi

Veselohra o smíchu. Stárnoucí komik hledá svůj megafór. V hlavních rolích Miroslav Táborský a Filip Teller.



středa 31. 7. 18:00 / šapitó

Divadlo DONDI – Všechny báječné věci

Tragikomické stand-up monodrama, ve kterém si divák projde třiceti lety života jednoho výjimečného chlapce.



středa 31. 7. 21:00 / velké nádvoří

Horácké divadlo, Jihlava – Utrpení mladého Werthera

Moderní adaptace milostného románu J.W. Goetha, který bere za srdce diváky i čtenáře už od roku 1774.



čtvrtek 1. 8. 18:00 / šapitó

Divadelní klub Jirásek, Česká Lípa – Lakomec

Moliérova komedie vysmívající se chamtivosti, kupčení s city, marnivosti a nafoukanosti sehraná jako divadlo na divadle.



čtvrtek 1. 8 21:00 / velké nádvoří

Divadlo Bez zábradlí, Praha – Láska z mládí

Nad ideály mládí se můžete s úsměvem dojmout! Skvělá komedie s Romanem Zachem a Lucií Žáčkovou.



pátek 2. 8. 18:00 / šapitó

Ductus Deferens, Praha – Všechno a nic

Odlehčená komedie pro celou rodinu s úvodním seminářem plná rodinných vztahů, langošů, poníků, kořalky a Golden kids.



pátek 2. 8. 21:00 / velké nádvoří

Divadelní studio D3, Karlovy Vary – Zabiják Joe

Komedie, která vás zabije humorem, který by se dal krájet (motorovou pilou). Kultovní lovestory i napínavá detektivka!



sobota 3. 8. 2024 10:00 / šapitó

Damúza – Houpací pohádky

Na motivy pohádek ze stejnojmenné knihy Aloise Mikulky. Představení pro děti od 4 let a jejich rodiče.



sobota 3. 8. 2024 18:00 / šapitó

Rande naslepo

Jaké utajené představení vás čeká letos? Stand-up? Akrobacie? Nebo snad muzikál? Půjdete do toho po páté s námi?



sobota 3. 8. 2024 21:00 / velké nádvoří

Divadlo Tramtarie, Olomouc – Čekání před nebeskou bránou

Absurdně humorná gangsterka inspirovaná americkými nezávislými filmy Bratrů Coenů a Quentina Tarantina.



sobota 3. 8. 2024 24:00 / šapitó

Broukovcovo Kamdivadlo, Česká Kamenice – Nenávidím tě Bukowski!

Truchlokomedie vypráví příběh Henry Chinaskiho, který střídá ženy a lahve, tak jak mu to předepsal jeho autor Charles Bukowski.

Doprovodný program

Písničkářská scéna v parkánu

středa 31. 7. 2024, 19:30 / parkán – Helena Kalambová s kapelou (nadžánrová hudebnice, která svou písničkářskou kariéru kloubí s dráhou operní pěvkyně)

čtvrtek 1. 8. 2024, 19:30 / parkán – Matěj Metoděj Štrunc & Ateliér (talentovaný herec a hudebník míří do Pardubic s folk-rockovou kapelou Ateliér)

pátek 2. 8. 2024, 22:30 / parkán – Be4eight (jazz-fusion projekt kanadsko-českého multiinstrumentalisty Jacoba Carla Růžičky)

sobota 3. 8. 2024, 23:00 / parkán – něco něco (Lehkonohý indie pop Alžběty Trusinové a Tomáše Tkáče, které doprovází energický bubeník Václav Švestka)

S využitím tiskové zprávy Východočeského muzea Pardubice.