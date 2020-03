Rekonstrukce železničního uzlu Pardubice s sebou přinese i nepříjemnosti. Kromě dlouhých výluk je to také konec minipivovaru Bahno, který v nádražní budově sídlil a milovníci piva si kvůli němu nechávali ujet vlak.

„Moc velká škoda, Pardubice bylo jediné nádraží, kde jsem doufal, že vlak bude mít zpoždění,“ litovali fanoušci pivovaru, když majitel na sociálních sítích oznámil, že od března se už Bahno na nádraží točit nebude. „Jeden příběh končí, druhý začíná. Byli jste pro mě jistou legendou pardubického nádraží a patřili jste k němu stejně jako třeba Krychlič,“ napsal Jakub Stránský.

Pivovar musí ustoupit rekonstrukci nádražní budovy, na jaře navíc majiteli končí nájemní smlouva. „Žádal jsem o prodloužení smlouvy, ale žádost byla odmítnuta, údajně kvůli investiční výstavbě,“ řekl majitel pivovaru a Pardubák Martin Lammers.

Neznamená to ale, že Bahno zmizí z povrchu zemského: Stěhuje se do Prachovic, kde se usídlí v budově jednoty. „Byl to jediný prostor, který odpovídal naší potřebě,“ vysvětlil Lammers.

Do Pardubic se chce však s Bahnem vrátit, ale trochu jinak. Pivo se tam už nebude vařit, varna zůstane v Prachovicích, až se najde vhodné místo, bude se Bahno v krajském městě ale zase čepovat. Nejspíše to už ovšem nebude na nádraží.

Jako za socialismu

Pivovar Bahno nebyl unikátní jen tím, že sídlil na nádraží, ale také právě prostorem, který připomínal doby minulé.

„Když tam lidé přišli a řekli ‚tyjo, tady je to stejný jako za socialismu‘, tak mě to potěšilo,“ přiznal majitel. Když totiž do místa, kde dříve býval bufet, poprvé v roce 2013 přišel, našel jen staveniště. Tři roky trvalo, než se mu podařilo vrátit mu původní tvář.

„Měli jsme pozitivní ohlasy třeba i od projektantů a architektů, kteří dokázali ocenit čistý funkcionalismus a kterým se tam moc líbilo,“ dodal Lammers.

Po třech letech těžké práce, v dubnu roku 2016 se na nádraží v Pardubicích otevřel Pivovar Bahno. „Když jsme začínali, měli jsme otevřeno jen jednou za 14 dní. Byla to zkouška, jestli lidem bude pivo vůbec chutnat. Okamžitě jsme byli vyprodaní,“ vzpomněl sládek.

Dobový prostor očaroval také českého herce Lukáše Hejlíka, který Bahno navštívil při svých toulkách po Česku s cílem vytvořit Gastromapu. „Prostředí? Fantastické! Jestli tu někdo za ty desítky let na nic nesáhl, sedí to. Pokud ano, není to poznat. Prostor s vysokými stropy, zelenými kachličkami nabízí spoustu symetrických pohledů a stolů na stojáka. Pivovar ovšem vaří pivo zcela dnešní,“ vychválil Bahno Hejlík.

Místnosti schované v rohu nádraží ale zůstanou nějaký čas prázdné a nového majitele budou hledat až po rekonstrukci nádražní haly. „Při rekonstrukci nedojde k zásadním dispozičním změnám prostor a nadále budou určeny pro komerční využití,“ sdělil Marek Illiaš, mluvčí Správy železnic, která je současným vlastníkem nádraží. Zda zůstanou zelené obkladačky a další prvky, zatím není jasné. „Na tento dotaz odpoví až schválený projekt na rekonstrukci,“ dodal Illiaš.