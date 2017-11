Pardubice poběží potmě s čelovkami

Víte, jaká je nejčastější pojistná událost domácností? Jde o vytopení vodou z prasklé vodovodní hadičky. Té, o které si většina myslí, že když je to „pancéřovaná hadička“, je neprůstřelná, nerozbitná, nezničitelná. Tak si je vyměňte, abyste to nebyli vy, od koho poteče voda do všech koutů domu.