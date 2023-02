V tu samou chvíli se pardubickým strážníkům ozvala pozorná žena která v Pardubicích na Stavařově nalezla seniora. "Ten nebyl schopen odpovědět ani na to, jak se jmenuje. U sebe v bundě měl naštěstí poštovní poukázku. Podle té se strážníkům podařilo zjistit, že jde právě o muže, po kterém bylo právě před chvílí vyhlášeno pátrání. Předali jej tedy policejní hlídce, která jej odvezla domů a předala rodině," popsal další dění mluvčí městské policie Jiří Sejkora.

Pozornost okolí stála za vyřešením i záhady druhého ztraceného seniora, která se začala odvíjet jen o dvě hodiny později. Muž strážníkům oznámil, že u domu našel zmateného 71letého souseda pouze v tričku. A vzhledem k tomu, že bylo krátce před půlnocí, úplně optimální oděv to nebyl.

"Oznamovatel jej tedy vzal dovnitř na chodbu, zabalil do deky a počkal na hlídku strážníků. Senior byl však zmatený natolik, že nebyl schopen odpovědět ani na jednoduché otázky. V takovém stavu by nebylo možné jej ponechat doma samotného. Na místo proto strážníci přivolali i záchrannou službu, která nakonec muže odvezla do nemocnice. Hlídka poté vyrozuměla příbuzné o tom, co se stalo a že bude třeba postarat se o psa, který zůstal v bytě," uzavřel mluvčí.