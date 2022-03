Pardubice pomáhají Ukrajině. Po celém městě probíhají sbírky materiální pomoci

/FOTO/ V Pardubicích mohou lidé nosit humanitární pomoc pro Ukrajinu do kostela Panny Marie Bolestné, na staré nádraží, do bývalého Stavebního podniku vchodem z Milheimovy ulice, nebo do Krajské knihovny na Pernštýnském náměstí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kostel Panny Marie Sedmibolestné v Pardubicích | Foto: Deník/Nikola Remešová

Na Ukrajině v současné době lidé nejvíce potřebují spací pytle, deky, teplé oblečení a boty pro děti i dospělé, léky a obvazový materiál, trvanlivé potraviny a kojeneckou stravu, ale například i baterky, baterie a podobně. Organizátoři prosí, aby se lidé drželi seznamů a nenosili jiné věci. V úterý se také otevřelo městské centrum pro příjem humanitární pomoci pro Ukrajinu v Milheimově ulici v Pardubicích. Hned první den se začalo místo plnit věcmi, které Ukrajina potřebuje. Materiální pomoc, kterou sem nosí jednotlivci i firmy, bude odvážena do krajského skladu humanitární pomoci, odkud bude distribuována podle aktuálních potřeb válkou zkoušené země. Muzeum Paměti národa bude vyprávět příběhy pomocí moderních technologií Sbírky materiální pomoci se konají po celém kraji.