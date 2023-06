Už za měsíc, 1. července, začíná v Pardubicích turistická sezóna a současně začne platit jedna novinka - poplatek z pobytu. Poplatek ve výši 30 korun budou platit všichni, kteří se ve městě ubytují na krákdobobý pobyt např. v hotelu nebo penzionu. To znamená, že se to bude týkat hlavně turistů a dalších návštěvníků.

Novinka by měla městu umožnit ještě větší rozvoj cestovního ruchu, jelikož vybrané prostředky půjdou právě do této oblasti. Částka vybraná z ubytovacího poplatku bude určena například na Turistické informační centrum Pardubice a Turistickou oblast Pardubicko, které mají marketing a propagaci turismu na starosti. Očekávané příjmy jsou podle Jakuba Rychteckého, námětka pro ekonomiku a rozpočet, ve výši jednotek milionů korun.

„Na ekonomický odbor se již zaregistrovala první desítka plátců, připomínáme, že poplatek je stanoven na 30 korun za den a povinnost jeho výběru je již od 1. července tohoto roku. Nejzazší termín pro odevzdání formuláře souvisejícího s ohlašovací povinností, který musí plátce odevzdat, je 31. července 2023. Doporučovali bychom však zvládnout registraci již v průběhu června. Podle našich odhadů by se to mělo týkat více než 100 provozovatelů ubytování na území města,“ vysvětluje náměstek.

Příjmy z cestovního ruchu v cestovním ruchu také zůstanou. „Příjmy, které tento poplatek vygeneruje, budeme vracet zpět do cestovního ruchu, jelikož peníze využijeme na rozvoj turistických aktivit. Pomůže nám to mimo jiné také posílit marketing a propagaci města, a to nejen uvnitř Pardubic, ale i mimo region, což by k nám mělo přilákat také více turistů,“ informuje náměstek pro cestovní ruch René Živný s tím, že zavedení ubytovacího poplatku naplňuje Strategii cestovního ruchu, která cílí právě na efektivnější marketing.