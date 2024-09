Poblíž zdymadla na Labi v Pardubicích je v pondělí dopoledne celkem klid, venku je jen málo lidí.

V pondělí dopoledne v Pardubicích. Zdymadlo. | Video: Deník/Jakub Louda

Ti, kdo bydlí poblíž, se svěřují, že je voda zatím nezasáhla. „Zahrady jsou suché, ale takovou vodu nepamatujeme," řekli dva z oslovených obyvatel okolí řeky. Také situace na nedalekém soutoku Labe a Chrudimky se jeví jako stabilizovaná.

V pondělí dopoledne v Pardubicích. Soutok. | Video: Deník/Jakub Louda

Rušno je u Automatických mlýnů, kde byl preventivně pro auta i pro pěší z bezpečnostních důvodů uzavřen most. Někteří lidé jsou rozhořčeni, že nemohou přejít, část z nich spěchá k doktorovi.

Paní ve věku kolem 70 let se svěřila reportérovi Deníku se svým strachem z velké vody. „Moje obavy jsou obdobné jako v roce 1997, voda zatím nezasáhla náš dům, máme preventivně pytle přede dveřmi," vypověděla. V době velkých povodní v roce 1997 žila na Šumavě, sledovat povodně je pro ni značně emotivní. Šokovala ji situace v Nemošicích, kde v sobotu projížděla, bavila se s místními a nikdo nic velkého nečekal.

Alena z Pardubic byla smutná z uzavření Bubeníkových sadů. „Nepamatuji si, že by byly někdy zavřené. Chodili jsme sem s pejskem na procházky, aktuálně jsme v nejistotě," řekla paní Alena. Uzavírku připodobnila době covidu a stěžovala si na vládu, že nepřijala významnější opatření a nebyla na povodně lépe připravená. V Pardubicích je uzavřených míst více. Kromě Bubeníkových a Tyršových sadů také lokalita Červeňák, Stará plovárna, Nemošická stráň, břehy řek a další. Více jsme psali ZDE.

V pondělí dopoledne v Pardubicích. | Video: Deník/Jakub Louda

U Matičního jezera je voda jen mírně zvednutá, reportér tam promluvil s panem Alešem. „Zatím nic, co by stálo za řeč. Oblast Matičního jezera dál využíváme ke sportu a rekreaci," řekl Aleš.

U mostu Pavla Wonky voda zatopila cyklostezku. Podle našich informací tam právě míří hlídka městské policie. Je možné, že cyklostezka bude uzavřena.

Situace u mostu Pavla Wonky. | Video: Deník/Jakub Louda

V pondělí kolem poledne město Pardubice s okamžitou platností uzavřelo most kpt. Bartoše i přiléhající lávku. Kromě mostu je uzavřená také cyklostezka mezi mostem kpt. Bartoše a nádražním mostem, protože u nádražního mostu je vylitá voda a hrozí sesuv půdy. Jak se svěřili strážníci městské policie, kteří dohlíží na místě na provoz, někteří lidé zákaz nerespektují a chodí za pásky. To na místě pozoroval i reportér. Policie se vše snaží řešit v klidu a domluvou.

Most kpt. Bartoše, který spojuje hlavní nádraží a sídliště Polabiny, je už dlouho v havarijním stavu a nejde opravit. Město rozhodlo, že ho nahradí nový třípolový most, zatím se však nezačal stavět. Už více než rok nesmí jezdit po starém mostě těžká vozidla ani autobusy. Řidiči tudy projíždí v zúženém pruhu a pouze kyvadlově. Od pondělí 16. září je důležitý most kvůli velké vodě zavřen kompletně. Město oznámilo, že toto opatření bude trvat nezbytně dlouhou dobu.

close info Zdroj: Deník/Jakub Louda zoom_in Most kapitána Bartoše byl v pondělí kolem poledne uzavřen.

V Pardubicích jsou samozřejmě i ukáznění chodci a cyklisté, kteří respektují značení. „Včera to ještě zatopené nebylo, dneska jsou cyklostezky pod vodou a není kudy projít. Řídíme se pokyny městské policie, která nás informuje o průchodných cestách. Máme teď obecně strach z průchodnosti a průjezdnosti Pardubic. Očekáváme značné kolony," řekli reportérovi místní obyvatelé.

Podle sdělení pardubického magistrátu by řeka měla v Pardubicích kulminovat k večeru, neočekává se dramatický růst. „Sledujeme situaci na mostech," uvedla mluvčí pardubického magistrátu Alexandra Tušlová.

Nemošice, kde se v pondělí ráno voda rozlila do ulic, podle vyjádření Alexandry Tušlové hodně překvapily. „Neměli jsme žádná data o tom, že by se to mělo stát - v noci situace klidná a najednou voda v ulicích," uvedla Tušlová. Škody na majetku jsou naštěstí minimální, voda je v domech ve sklepech.

Mohlo by vás zajímat: Velká voda dorazila na okraj Pardubic. Drozdice jsou stále rozdělené

close info Zdroj: Michal Žampach zoom_in Podle prognóz by hladina Chrudimky už stoupat neměla.