Poblíž zdymadla na Labi v Pardubicích je v pondělí dopoledne klid, venku je jen málo lidí.

Ti, kdo bydlí poblíž, se svěřují, že je voda zatím nezasáhla. „Zahrady jsou suché, ale takovou vodu nepamatujeme," řekli dva z oslovených obyvatel okolí řeky. Také situace na nedalekém soutoku Labe a Chrudimky se jeví jako vcelku poklidná.

Rušno je u Automatických mlýnů, kde byl preventivně pro auta i pro pěší z bezpečnostních důvodů uzavřen most. Někteří lidé jsou rozhořčeni, že nemohou přejít, část z nich spěchá k doktorovi.

Paní ve věku kolem 70 let se svěřila reportérovi Deníku se svým strachem z velké vody. „Moje obavy jsou obdobné jako v roce 1997, voda zatím nezasáhla náš dům, máme preventivně pytle přede dveřmi," vypověděla. V době velkých povodní v roce 1997 žila na Šumavě, sledovat povodně je pro ni značně emotivní. Šokovala ji situace v Nemošicích, kde v sobotu projížděla, bavila se s místními a nikdo nic velkého nečekal.

Alena z Pardubic byla smutná z uzavření Bubeníkových sadů. „Nepamatuji si, že by byly někdy zavřené. Chodili jsme sem s pejskem na procházky, aktuálně jsme v nejistotě," řekla paní Alena. Uzavírku připodobnila době covidu a stěžovala si na vládu, že nepřijala významnější opatření a nebyla na povodně lépe připravená.

U Matičního jezera je voda jen mírně zvednutá, reportér se tam dal do řeči s panem Alešem. „Zatím nic, co by stálo za řeč. Oblast Matičního jezera dál využíváme ke sportu a rekreaci," řekl pan Aleš.

Kulminace až k večeru

Podle sdělení pardubického magistrátu by řeka měla v Pardubicích kulminovat k večeru, neočekává se dramatický růst. „Sledujeme situaci na mostech," uvedla mluvčí pardubického magistrátu Alexandra Tušlová. Nemošice podle ní hodně překvapily. „Neměli jsme žádná data o tom, že by se to mělo stát - v noci situace klidná a najednou voda v ulicích," uvedla Tušlová. Škody na majetku jsou naštěstí minimální, voda je v domech ve sklepech.

Podle prognóz by hladina Chrudimky už stoupat neměla.