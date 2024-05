„Správa železnic nechává zpracovávat studii proveditelnosti, pan ředitel Jakub Bazgier nás seznámil s navrhovanými možnostmi. Napojení Pardubic bude součástí odbočky z chystané trasy RS5, na níž naváže polská část směrem do Vratislavi. Benefitem pro Pardubice je plánované zkrácení jízdní doby do Prahy zhruba o dvacet minut,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

Vysokorychlostní trať by mohla zkrátit jízdu z Pardubic do Prahy o dvacet minut.Zdroj: Deník/Nikola Čížková

V současnosti jezdí vlaky z Pardubic do Prahy o něco méně než hodinu. V příštím desetiletí by to měla být jen polovina času. Správa železnic v současné době totiž zkoumá šest možných variant napojení města Pardubic na chystanou vysokorychlostní železnici, z nichž většina kopíruje trasu dálnice D11.

Vysokorychlostní trať (VRT), která podle železničářů povede z Prahy podél dálnice D11, by se podle jedné z variant měla u Chlumce nad Cidlinou stočit do Pardubic.

Nové tratě by měly vést většinou v nové stopě a být dvoukolejné, ulevilo by se tak i stávajícím koridorům. „Kromě výstavby vysokorychlostní železnice, která nás propojí s Evropou, se chceme zaměřit na posilování kapacity stávajících tratí, které už teď nestačí provozu, který na nich jezdí,“ doplnil ministr dopravy Martin Kupka.

K zahájení výstavby této zvažované 15kilometrové odbočky by se prý mohlo případně začít ale až někdy po roce 2030.

Zástupci Pardubického kraje se shodují na tom, že v případě napřímení trati z Hradce Králové přes Pardubice směr Chrudim, by mohly vybrané vlaky do Prahy být výchozí z Chrudimi. „Stávající řešení úvratí je velmi nešťastné. Neumožňuje prodloužení zvažovaných posilových vlaků Praha – Pardubice do Chrudimi. Cestující by se tak v případě napřímení trati do Chrudimi dostali až do Prahy za 50 minut, což je v rámci stávajícího nastavení nereálné,“ zmínil před časem hejtman Martin Netolický.

České vysokorychlostní tratě mají navíc zapadnout do evropské expresní sítě železnice. Výrazně tak zrychlit spojení třeba do Drážďan, Berlína, Vídně nebo Vratislavi.