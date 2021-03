/VIZUALIZACE/ Pardubická radnice představila rozpracovaný návrh letního stadionu, který má postavit společnost Porr za 314 milionů korun bez DPH. Při stavbě stadionu bude opravena západní tribuna, postaveny tribuny nové a místo současných tenisových kurtů vznikne tréninkové hřiště. „Za 380 milionů společnost pro město postaví nový fotbalový stadion, který splňuje podmínky Fotbalové asociace České republiky (FAČR),“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. Pokud se tedy stadion začne stavět, FK Pardubice bude moci zůstat v první fotbalové lize a na výjimku dál hrát ve vršovickém Ďolíčku.

Vizualizace fotbalového stadionu od společnosti Porr. | Foto: Porr

V cestě mu stojí už jen jeden krok – ve čtvrtek zastupitelé města budou hlasovat o tom, zda opravdu chtějí fotbalový stadion pro 4 600 diváků v centru Pardubic. Poté bude možné s firmou Porr podepsat smlouvu, projektanti stadion doprojektují a stavba může začít, hotovo by mělo být za 94 týdnů. Vedení města zatím ale ještě neví, co vše se bude skrývat v tribunách, to ukáže až finální projekt, který musí společnost dokončit co nejdříve. Hodiny, které by mohly Pardubicím odbít návrat do nižší ligy, totiž neúprosně tikají. „Fotbalový klub předloží své požadavky na to, co by tam potřeboval,“ upřesnil primátor.