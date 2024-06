Dvojnásobné zastoupení měl pardubický veslařský klub při nedělních Primátorkách v prestižním závodě skifařů. Z vítězství se radoval Milan Viktora z Centrální hasičské stanice v Pardubicích.

Na startu Jarního skulérského závodu Rösslera-Ořovského, jak se oficiálně nazývá zápolení skifařů během Primátorek, se objevili dva závodníci z pardubického klubu – Vojtěch Šanda a Milan Viktora. Druhý jmenovaný pak prestižní klání, které se poprvé konalo už v roce 1893, suverénně ovládl.

Medailista z mistrovství světa v Račicích, které je konalo před dvěma roky, na lehké dvojce bez kormidelníka potvrdil roli favorita celého závodu. Je totiž náhradníkem pro olympiádu v Paříži.

Tam se nominoval dvojskif lehkých vah Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil. Pokud by však jeden z nich nemohl kvůli zdravotním obtížím odcestovat, do lodě by se posadil právě Viktora. Zatím je však připravený v roli necestujícího náhradníka.

Při nedělním závodě na Vltavě pod Vyšehradem se musel poprat s podmínkami, které měly k ideálu daleko. „Ale cítil jsem se dobře. Vítr foukal proti, upravil jsem si proto délku vesel. Závod byl náročný, ve Vltavě byl silný proud a zvedaly se vlny. Ale podmínky jsme měli všichni stejné,“ řekl po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.

Také potvrdil, že veslování nehodlá opouštět. „Sice jsem řekl, že až vyhraju Primátorky, skončím, ale nebude to tak. Veslování mě pořád baví,“ dodal.

