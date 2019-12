Nadjezd v Kyjevské ulici v Pardubicích, který je ve špatném stavu, mají dělníci začít opravovat v roce 2021. Zatímco ještě nedávno měla oprava vyjít na 80 milionů korun, nyní se cena vyšplhala na 230 milionů. Zastupitelé tuto částku schválili.

„Za dobu příprav, kdy už máme stavební povolení, jsme dospěli k podstatně přesnějším číslům. Jedním z důvodů, proč se původní částka zvýšila, je celkové navýšení cen. Také jsme do projektu něco přidali,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

Projekt počítá i s tím, že se nadjezd Kyjevská propojí s rychlodráhou. Některé mostní díly tak budou od začátku připravené, aby se při samotném propojení nemuselo do mostu zasahovat.

„Další věcí je, že jsme přistoupili na přání nemocnice a kraje na napojení nemocnice,“ dodal Kvaš. I tyto díly tak budou muset být technicky připraveny, což projekt prodraží. Po realizaci mostu se tak postaví křižovatka, která umožní plynulejší průjezd do nemocnice. Pardubický kraj městu už dokonce nabídl pozemky potřebné pro stavbu. „Dohodli jsme se, že potřebné pozemky poskytneme městu bezúplatně,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek.

Projektovat má kraj

Pardubice ale o tyto pozemky nestojí. „Chceme, aby křižovatku vyprojektoval kraj. Bude to jednodušší, než když nám předají pozemky a my se jich budeme ptát, co vlastně chtějí. Je to ucelený objekt v majetku kraje, takže by to měla vymyslet nemocnice. Poté se můžeme bavit o tom, jaké peníze kdo dá,“ reagoval Kvaš s tím, že 30 milionů korun z ceny je vyčleněno na případné financování této křižovatky.

Jelikož nadjezd převádí auta mimo jiné přes železnici, vynutila by si stavba traťovou výluku. Na rok 2021 je ale naplánována rekonstrukce železničního uzlu, město s ní chce proto opravu nadjezdu časově sjednotit.

„Původní odhady neobsahovaly vůbec peníze na výluky a další náklady,“ vysvětlil Kvaš další důvod, proč bude potřeba více peněz.

Pro Pardubice velmi důležitá stavba má už stavební povolení a příští rok se bude vypisovat soutěž na zhotovitele. Samotná rekonstrukce pak začne právě v roce 2021. „Chceme rok věnovat kvalitní přípravě, aby rekonstrukce trvala co nejkratší dobu,“ dodal náměstek.

Objízdné trasy povedou přes Černou za Bory, ulici 17. listopadu a přejezd na Dašické ulici. Záchranka bude moci jezdit přes Vinici. „Dojde k dopravnímu kolapsu, který si nedokážeme představit. Městský obvod Pardubice V to neskonale zatíží,“ komentoval problém zastupitel za ANO a starosta Dukly Jiří Rejda a apeloval na zastupitele, aby nejdříve byla zrekonstruována ulice Na Spravedlnosti a vyřešeno připojení této ulice a Pichlovy ulice na S. K. Neumanna, kde jsou plánované světelné křižovatky. „Není možné dělat danou ulici a páteřní propojení pro objízdné trasy až po nadjezdu Kyjevská,“ upozornil Rejda.