Řidičský průkaz může dát šanci na lépe placené zaměstnání. To je motto, kterým se řídí autoři projektu Řídím, tedy jsem (lépe zaměstnatelný).

„Mladí lidé, kteří vyrůstají v dětských domovech, si z raného dětství nesou řadu traumat. Jejich startovní pozice při budování pevných bodů v životě není úplně jednoduchá. Náš projekt by chtěl pomoci mladým klientům, kteří vyrostli mimo zázemí vlastní rodiny a nacházejí se v tíživé finanční situaci. Rádi bychom je motivovali k získání řidičského průkazu, který jim zvýší kvalifikaci a dá šanci na lépe placené zaměstnání,“ nastínil hlavní záměr projektu předseda Salesiánského klubu mládeže Centrum Don Bosco Aleš Kalina.

Projekt by měl klientům uhradit 90 procent poplatku za autoškolu. „Řidičský průkaz stojí v Pardubickém kraji okolo 20 tisíc korun. To je z pohledu našich mladých klientů nedostupná položka. Dostávají se tak do bludného kruhu. Když nemají řidičák, nedosáhnou na lépe placenou práci, a tím pádem neseženou ani peníze na řidičák,“ sdělila fundraiserka Salesiánského klubu mládeže Centrum Don Bosco Marie Benáková.„Proto bychom jim rádi uhradili 90 procent poplatku za autoškolu. Zároveň však od nich požadujeme spoluúčast 10 procent, tedy 2 tisíce korun,“ zdůraznila Marie Benáková.

Projekt Řídím, tedy jsem (lépe zaměstnatelný) žádal na letošní premiérové Burze filantropie o finanční podporu ve výši 61 500 korun. Ve finále však obdržel od donátorů dokonce 93 tisíc korun!„Bylo to pro nás příjemné překvapení. Jsme za to moc rádi. Původně jsme plánovali, že bychom do tohoto projektu zapojili tři klienty. Teď to vypadá, že bychom ho mohli rozšířit. Nejen my, ale i klienti z toho určitě budou mít velkou radost,“ nechal se slyšet Aleš Kalina.