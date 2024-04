Závodů v ulicích Pardubic se v sobotu zúčastnilo přibližně 4000 běžců z celého Česka, ale i ze zahraničí. Maximum ze sebe vydali profesionálové i sportovní nadšenci, kteří běhají pro radost.

Běžci ovládli Pardubice. Konal se Pardubický vinařský půlmaraton. | Video: Michal Žampach

Pardubický vinařský půlmaraton odstartoval v sobotu 13. dubna ze Smetanova náměstí. Závodu se zúčastnily tisíce běžců - profesionálů i sportovních nadšenců, kteří si přišli protáhnout své tělo.

Novinkami se pro letošek staly přímé přenosy pomocí streamu či větší zapojení dětí a mládeže do pohybu. Dopoledne patřilo dětem, rodičům a školám. Letos se závodů v rámci Pardubického vinařského půlmaratonu zúčastnilo více než 3000 dětí. Hlavním cílem bylo probudit u dětí kladný vztah k pohybu a sportování. Vše za pomoci Projektu Atletika pro děti. „Byla tu Atletika pro děti, kde se dělá taková ta dětská atletická zručnost, což není obvyklé a bylo to tu letos poprvé,“ řekl organizátor půlmaratonu Oldřich Bujnoch.

Pro děti byl také připraven doprovodný program, nechyběla ani autogramiáda olympioniků Barbory Špotákové a Jiřího Homoláče. Úderem čtrnácté hodiny odstartoval primátor města Pardubic Jan Nadrchal výstřelem ze startovací pistole Pardubický vinařský půlmaraton a běžci se tak rozeběhli ze Smetanova náměstí přes náměstí Republiky, třídu Míru, části Bílého předměstí, po Hradecké a zpět po třídě Míru až k vytouženému cíli na Pernštýnské náměstí, kde byla nově nainstalována i velkoplošná obrazovka, jež umožnila divákům sledovat přímý přenos z tratě.

Na startu nechyběli ani v letošním roce handicapovaní účastníci závodu, kteří se poté rovněž připojili s velkým nasazením k Pardubickému vinařskému půlmaratonu. „Obtížnost přípravy závodu je zvýšena tím, že těch závodů je více. Musíme připravit trať na Lidový běh, desítkovou trať, kde musí přijít měřiči. Obtížné je to také v tom, že se každý rok trať mění, protože někde se opravuje a na to musí přijít měřič a na každé to změření musíme dát certifikát Atletickému svazu a v rámci AIMS poslat do Londýna, že je to regulérní trať na půlmaraton,“ dodal Bujnoch.

Diváci mezitím s napětím očekávali na Pernštýnském náměstí prvního běžce, který proběhne cílovou rovinkou. To zvládl Keňan Rono Kennedy Kipkemoi přesně po 1:03:41, kdy se mu podařilo přetrhnout cílovou pásku. Poté již bojovali o přední příčky i Lomb Ádám, jež doběhl jako druhý a o třetí umístění se postaral Marčík Vladimír v čase 1:06:24. Jako čtvrtý se tentokrát umístil i český olympijský reprezentant Jiří Homoláč.

„Já myslím, že nakonec mohu být spokojený. Vláďa vyhrál zaslouženě, utekl mi na nějakým dvanáctým a půltým a byl dneska lepší, ale jsem spokojen, že ten výkon je tak nějak stabilní a budu pracovat dál, abych to udržel po celou sezónu,“ svěřil se po závodu olympionik Jiří Homoláč.

Zdroj: Michal Žampach

Mezi ženské šampionky patřila bezesporu i Tereza Hrochová, která ve finiši o šest sekund podlehla keňské běžkyni Philice Cheboriot Kipkeriové, a tudíž obsadila druhou příčku s výkonem 1:13:43.

„Běželo se mi dobře, ale na té rovince ze Stavařova zpátky k AFI, tam bylo hodně teplo. Pralo sluníčko a tam mi už docházely síly,“ řekl jeden z běžců. Závodů se zúčastnilo přibližně 4000 běžců z celého Česka, ale i ze zahraničí.