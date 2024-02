„Rozhodnutí, zda chtít radary, kolik a na kterých konkrétních místech je věcí starostů jednotlivých městských obvodů. Při rozhodování o umístění radarů bude vhodné vzít v potaz analýzu dopravní situace a bezpečnostních potřeb v místním kontextu. To může zahrnovat posouzení míry rizika dopravních nehod, hustotu dopravy, frekvenci přecházení chodců, přítomnost škol a školek, a další faktory,“ přiblížil náměstek primátora Jan Hrabal zodpovídající za oblast dopravy s tím, že starostové nyní sdělí své požadavky a město je pak společně zkoordinuje. Vedení města totiž chce, aby byly všechny kamery stejné i proto, že by hromadná zakázka měla vyjít levněji.

Nové radary si zaplatí městské obvody, starostové tak budou rozhodovat o tom, kde by kamery na řidiče měly dohlížet. Nedodržování rychlosti starosty trápí nejčastěji u škol, školek nebo zdravotnických zařízení. Výběr místa ale závisí na více faktorech, včetně místních podmínek, dopravního prostředí nebo dalších priorit městských obvodů.

Bezpečnost na silnicích

Radary mají podle politiků smysl. Zástupci města tvrdí, že používání deskových radarů, které měří a ukazují rychlost projíždějících aut, může vést k lepšímu dodržování dopravních předpisů. Nové radary mají navíc zvýšit pozornost řidičů. „Vědomí o možnosti kontroly rychlosti může motivovat řidiče k dodržování povolených limitů. Jejich přítomnost ve městě může také sloužit jako vizuální upomínka pro řidiče, aby byli ohleduplnější a zvýšili svou pozornost při řízení, což může vést k obecnému zlepšení bezpečnosti na silnicích,“ doplnil Hrabal.

Používání informačních radarů kvitují i starostové městských částí, například čtvrtém městském obvodě radar vítají.

„V našem městském obvodě je jedním z velkých problémů nedodržování povolené rychlosti vozidel, a to na všech příjezdech do Pardubic, ať je to v Nemošicích, Černé za Bory, Staročernsku, Drozdicích nebo v Žižíně. Právě zde bychom rádi umístili mobilní radary s ukazatelem měřením rychlosti,“ před časem potvrdil Jan Procházka, starosta městského obvodu IV.

Novější a spolehlivější

Nové radary, které by se v Pardubicích měly objevit v horizontu dvou až tří let, by měly mít také vylepšené funkce.

„Nové radary nabízejí pokročilejší funkce a vylepšenou spolehlivost ve srovnání se staršími modely. Moderní technologie zahrnuje lepší detekci rychlosti a možnosti integrace s dalšími systémy pro sledování bezpečnosti silničního provozu,“ objasnil technické parametry správce informačních systémů Městské policie Pardubice Petr Kvaš, který by podle svých slov nejraději volil typ radaru se čtením registrační značky a kamerou. Tedy v současnosti nejmodernější typ, který je na trhu.

Politici se prozatím dohodli na tom, že obměna zařízení proběhne do dvou až tří let a úhrada by měla být financována ze sdružených peněžních prostředků z městských obvodů.