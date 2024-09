Pardubice jsou jediným městem v České republice, ve kterém se nachází honorární konzulát. Druhým městem se stane Brno, kde bude otevřen za dva měsíce. „Výběr Pardubic jako sídla prvního řeckého honorárního konzulátu v České republice souvisí s mými podnikatelskými aktivitami v oblasti zdravotnických služeb, zejména s provozem onkologického centra Multiscan, které bylo před více než dvaceti lety otevřeno právě v tomto městě,“ uvedl honorární konzul Sotirios Zavalianis.

Řecký den, který představil řeckou kulturu, začal ve čtvrtek 5. září dopoledne na pardubické radnici, kde se hosté a zástupci zemí sešli v historickém sále při příležitosti zahájení výstavy sakrální architektury „Poklady náboženství na Kypru“. Výstava, jejímž autorem je Jiří Králík, bude k vidění ve foyer společenského sálu pardubické radnice až do 16. září.

V historickém sále proběhla také první diskuse o možnostech nové mezinárodní a meziměstské spolupráce. Zástupci obou zemí debatovali o perspektivách a potenciálních směrech, jakým by se mohla spolupráce ubírat. Jedním z řešených témat byla možnost zavedení pravidelných letových linek mezi Pardubicemi a Řeckem, které by mohly být dostupné nejen v létě, ale i po celý rok.

Velvyslanec Řecka Athanassios Paressoglou navrhnul i možnost navázání meziměstské spolupráce mezi Pardubicemi a některým z Řeckých měst. „Pardubice jsou krásné historické město a my bychom s nimi rádi rozvíjeli naše vztahy. Vytvoření partnerských měst nepodpoří pouze rozvoj turismu, zlepšení a sblížení vztahů, ale i ekonomické možnosti,“ vysvětlil.

S jeho návrhem souhlasil i Nadrchal. „Pardubice jsou městem sportu, koní a průmyslu. To všechno jsou oblasti, které vyloženě vybízí k tomu navázat s jiným městem spolupráci,“ sdělil. Řecko je dle jeho slov kolébkou moderní civilizace a jeho kulturní dědictví by pro naši kulturu mohlo být zajímavé a inspirativní.

Mezinárodní spolupráce by podle Paressogloua byla vhodná i pro výměnu studentů, lidí, vědců a univerzit. „Přestože spolu naše země nesousedí, tak mají již teď velmi dobrou spolupráci a zastávají stejné cíle,“ vysvětlil. Tyto dobré vztahy by proto rád rozšiřoval i nadále. Například v příštích letech plánují v Pardubicích pořádat další Řecké dny. Jednalo by se o tři na sebe navazující dny, které by Pardubičákům představovaly řeckou kulturu, gastronomii a filmografii. Setkání Paressoglou uzavřel tím, že je rád, že se o spolupráci debatuje, protože každá mezinárodní spolupráce je velmi důležitá. Nejen že přináší nové zkušenosti, výměnu informací a kulturní poznatky, ale hlavně proto, že když se státy spojí, tak dokáží mnohem více než samostatně.

Po debatách následovalo setkání na honorárním konzulátu Řecka ve Štrossově ulici v Pardubicích kde se konalo setkání řecké a pardubické komunity a ochutnávka řecké gastronomie. Ve venkovních prostorách honorárního konzulátu byla představena výstava fotografií projektu UNESCO Česko-řecko-kyperské stopy, kterou si budou moci zájemci či kolemjdoucí prohlédnout v následujících dnech.

Jako poslední bod Řeckého dne následovala přednáška tajemníka honorárního konzulátu a vysokoškolského vyučujícího na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Konstantinose Tsivose s názvem Řecko v proměnách času. Přednáška proběhla v konferenčním sále budovy klinické onkologie společnosti Multiscan. V prostorách budovy onkologie je pro pacienty a personál připravena také výstava mapující krásy Řecka.