Rekonstrukce pardubického Domu hudby se zpozdí, dělníci při stavbě odhalili několik překvapení. „Objevily se nějaké nepředvídatelné věci jako nerovné podlahy, které nás technologicky zdrží o několik týdnů,“ vysvětlil stavební dozor Richard Dvořák.

V Sukově síni ale práce skončí včas, 12. března je tam naplánovaný první koncert. Hudebníci ho již odehrají v lepších podmínkách. „Dům byl v době svého vzniku sice moderní, ale je poznamenán technologiemi své doby,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Stávalo se tak, že při koncertech byl slyšet déšť nebo bylo v sále nedýchatelno. Střecha byla upravena tak, aby hluk zvenku nenarušoval koncerty. Návštěvníci nyní také získají větší komfort. „Hlučná vzduchotechnika nemohla být zapnutá při produkcích, takže tam třeba nebyl čerstvý vzduch. Sál pro 500 lidí musí být náležitě technologicky vybaven,“ uvedl architekt Ondřej Tuček.

V březnu je v plánu první koncert, ale v dalších částech objektu budou až do dubna nebo května pracovat dělníci. Návštěvníci to ale nepocítí. Po rekonstrukci dům navíc osloví i kolemjdoucí, jelikož již z ulice budou prosklenými stěnami viditelné dva atypické lustry. „Bude to asi 30 zavěšených svítidel z různých druhů skla. Udělá je špičková česká designérská firma Lasvit,“ popsal Línek.

Upravovat se bude také okolí domu a zeleň, vedle budovy tak budou vykáceny stromy. Rekonstrukce vyjde Pardubický kraj na 66 milionů, za izolace a nová okna pak zaplatí dalších 30 milionů.

Parkovací dům jako místo pro koncert

Do budoucna by na prostoru za Domem hudby mohl vyrůst také parkovací dům, který by postavil soukromý investor. „Situace s parkováním kolem Domu hudby je dost neutěšená. Pokud by tam vyrostl vkusný parkovací dům, ve kterém by měly za určitých podmínek místo i naše organizace, určitě bychom to uvítali,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Pozemek ale patří především městu a část z něho kraji, bude tedy záležet na tom, zda ho investorovi prodají.

Parkovací dům by mohl být tunelem propojený přímo s Domem hudby, návštěvníci by tak suchou nohou prošli od auta až k šatnám u Sukovy síně. Navíc by se na něm dalo také koncertovat. „V posledním podlaží by například bylo možné realizovat koncert s krásným výhledem na Zelenou bránu,“ vykreslil představu náměstek Línek.