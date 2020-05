Mateřské školy zřizované městem Pardubice by se mohly pro děti opět otevřít v pondělí 25. května, kdy se otvírá i první stupeň základních škol.

Mateřská škola, ilustrační foto. | Foto: Deník / Otáhal Dalibor

S otázkami, jaký režim by byl v případě obnovení provozu mateřinek vyhovující či jaká by měla být kapacita jednotlivých tříd a provozní doba školek, se radnice před svým definitivním rozhodnutím obrátila na rodiče, a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Pardubičtí radní o školkách rozhodnou v pondělí 18. května.