Začalo to docela nevinně, řidič fordu se chtěl v Pardubicích otočit v jednosměrce, nevyšlo to a naboural do zapakovaného auta. Šlo by jen o pomačkané plechy, nikdo nebyl zraněn, ale pak vyšla najevo velice podstatná věc.

„V noci ze soboty na neděli vyjížděli dopravní policisté k nehodě dvou fordů. Její následek jsou nejen poškozené plechy, ale taky zahájené úkony trestního řízení," přiblížila tisková mluvčí policie Pardubického kraje Dita Holečková. Dvaačtyřicetiletý řidič se s autem otáčel v jednosměrce a měl nabourat do zaparkovaného vozu. Řidič i jeho spolujezdkyně vyvázli bez zranění. Když policisté s řidičem provedli dechovou zkoušku, nadýchal 3,99 promile alkoholu v dechu.

„Policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny hrozí muži až tři roky ve vězení," dodala mluvčí Dita Holečková.