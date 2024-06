Díra ve skle, na zemi projektil. Pracovnice v Rosicích vyděsil průstřel okna

Nepříjemné překvapení čekalo pracovnice jedné firmy v Pardubicích – Rosicích. Poté, co po víkendu přišly do práce, našly proražené okno, jako by jím prolétla střela. Dvojice okenních tabulek razanci předmětu nezpomalily, takže o kamínek ze silnice rozhodně nešlo. Těžko by se tam navíc dostal přes husté túje. Na zemi pak ženy našly skoro centimetrový projektil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pracovnice rosické firmy našly proražené okno, jako by jím prolétla střela. | Foto: Deník/Bohumil Roub