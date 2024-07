Do černobílého sportu, který někteří sportem nazývat nechtějí, zasáhla technika víc, než kamkoli jinam. Mobilní telefony už mají přes speciální programy výkonnost téměř profesionálních hráčů, dá se s nimi komunikovat přes „chytré hodinky“, jež nerozeznáte od běžných. Pak jsou sofistikovaná komunikační zařízení, jako brýle se zabudovanou mikrokamerou a náslechy, stejně jako miniaturní zařízení do uší, jež pouhým okem neodhalíte.

„Je to daleko větší problém, než třeba doping, byť se namátkové kontroly na něj dělají také. Přirovnal bych to k tomu, když má cyklista na Tour de France doping, tak je to průšvih, je to špatně. U šachů je to něco podobného, ale jedná se o elektronický doping. My tomu bráníme několika způsoby. Při přístupu do hracího sálu musejí šachisté odevzdat mobily či chytré hodinky, pokud neměli možnost si je nechat třeba na pokoji nebo v autě. Zároveň provádíme namátkové kontroly přítomnosti elektronických zařízení,“ říká ředitel festivalu Jan Mazuch.

Doplňuje, že například online přenosy partií se posílají do sítě se zpožděním. „To proto, aby nemohla být aktuální nápověda, aby někdo mimo sál nevěděl hned, co se děje na konkrétní šachovnici,“ pokračuje ředitel festivalu. „S podváděním jsme se setkali na turnajích, které jsme dělali v Praze. Zjistili jsme, že hráč měl schovaný mobil na toaletě a tam si pomocí něj analyzoval svoji partii. I v Pardubicích jsme podobný případ odhalili. Na druhou stranu ale je rovněž problém, když někdo soupeře nařkne z elektronické pomoci a tím se ho snaží znervóznit,“ připojuje Mazuch.

Josef Bednařík, hlavní rozhodčí turnaje čtyřčlenných družstev, kterého se letos účastní rekordních 750 hráčů a hráček z celého světa, míní, že se dá najít paralela s policejním vyšetřováním. „Ten zloděj, případně podvodník, je vždy o krok napřed. My se ho snažíme co nejdříve odhalit a hlavně, aby ho ten trest neminul. I na tomto festivalu jsme museli kdysi někoho diskvalifikovat, ale nechci to víc rozvádět. My proti tomu bojujeme třeba detektorem kovů. Někde jsou i speciální rámy, kterými musejí hráči procházet. Záleží ale na tom, o jakou úroveň turnaje se jedná,“ říká hlavní arbitr.

Většina hráčů využívá speciálních boxů v předsálí a mobily si tam nechávají. Hráčům jde o to, alespoň si to myslí hlavní rozhodčí, aby samotný turnaj proběhl dle fair play. „Jsou ochotní spolupracovat s rozhodčími. Těch praktik podvádění je hodně. Doufám, že jim kontroly ani nevadí,“ dodává rozhodčí.