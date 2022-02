Na Židově, na soukromém pozemku ve vnitrobloku na Sakařově ulici by měl podle plánu mezi starými bytovými domy vyrůst čtyřpatrový moderní dům s 50 byty. Místní se bojí, že přijdou o soukromí i poslední kousek zeleně. Investor chce postavit hned dva objekty. Na jeden z nich nezískal povolení.

„Investor se odvolal a odvolací řízení v současné době řeší Krajský úřad Pardubického kraje. Druhý objekt je ve fázi zahájeného řízení, na stavební úřad byla podána řada námitek účastníků řízení,“ informoval mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek.

Současný územní plán v lokalitě bytovou výstavbu povoluje. Místní volali po stavební uzávěře, město Pardubice ji ale nepodpořilo. Velká radnice tak přenechala problém malé radnici prvního městského obvodu.

S nahrazením zeleného prostranství činžovním domem nesouhlasí desítky pardubických občanů.

„Bydlím v bytě, ale měl jsem to štěstí, že jsem mohl vzít děti a jít s nimi na hřiště, společně se sousedy jsme tam vytvořili pískoviště. Když kluci dospívali, hráli jsme s nimi pravidelně fotbal, dodnes tam jsou brány. Bývají teď prázdné, ale to se velmi rychle změní, protože nastupuje další generace,“ popsal před časem dění ve vnitrobloku mezi ulicemi Sakařova, Sezemická, Ve Lhotkách a Bezdíčkova Karel Sodomka.

Místní lidé založili spolek Zelená pro Sakařku, který se snaží výstavbě zabránit. „Budeme bojovat dál. Mrzí mě, že se to takhle přetahuje z malé radnice na velkou. Každá strana má jiné argumenty. Trošku z toho cítím politickou nevůli velké radnice se k tomu postavit,“ řekl pro ČTK předseda spolku Zelená pro Sakařku Miloslav Chaloupka.

Takový problém není v Pardubicích ojedinělý. Rozpor mezi developerem a obyvateli řeší i v Polabinách. V tamní Varšavské ulici má vyrůst nový bytový dům s několika desítkami bytů. Stát má na malém prostoru zahrady, který dřív patřil místní školce. Jen několik metrů od dalšího domu.

Desítky pardubických občanů nesouhlasí s výstavbou bytového domu uprostřed zeleného vnitrobloku.Zdroj: Dominik Bečka

S návrhem nesouhlasí ani komise pro urbanismus a architekturu pardubického magistrátu. „Navrhovaný bytový dům svojí hmotou neodpovídá urbanistické struktuře sídliště Polabiny, navíc je situován v těsné blízkosti stávajícího bytového domu a na úkor zeleně,“ přiblížil důvody člen komise Milan Košař.

Právě zachování zeleně bylo podmínkou při přestavbě původního objektu mateřské školy.

„Sídliště Polabiny je dodnes dáváno za příklad kvalitního urbanismu, zejména pro vyvážený poměr mezi zastavěnými a volnými veřejnými plochami a dostatkem zeleně. Tyto hodnoty je potřeba chránit a novou a jistě potřebnou výstavbu umožnit tam, kde výrazně nepoškodí stávající kvalitu bydlení a vystavěného prostředí,“ dodal Košař.

Odmítavé stanovisko zaujalo i vedení druhého městského obvodu. „Rada našeho obvodu přijala usnesení, že s plánovanou výstavbou nesouhlasíme,“ sdělil starosta Radek Hejný.

Podobným problémům chce magistrát předejít, a proto připravil nová pravidla pro investory. Firmy by měly město informovat o tom, co plánují, už ve fázi příprav. Radnice si od toho slibuje, že to umožní najít s firmami shodu dřív, než tomu bylo doposud.

„Bude možné vyřešit potenciální nejasnosti již během plánování projektu, čímž se předejde případným problémům, na které bychom jinak mohli narazit až v průběhu stavby či po dokončení projektu,“ konstatoval náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Nadrchal. Dokument začne platit od března.