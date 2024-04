Účastníci sportovního workshopu si budou moci vyzkoušet některé indiánské a inuitské sporty. Nebude chybět trojskok, aljašský kop do výšky, úpolové arktické hry nebo shinny, indiánská obdoba hokeje, a lakros. Pardubická veřejnost je zvána také na promítání dokumentárních filmů s indiánskou tematikou a vernisáž výstavy.

Univerzita Pardubice hostí mezinárodní konferenci zaměřenou na původní obyvatele Severní Ameriky. | Foto: Univerzita Pardubice

Mezinárodní konference zaměřená na původní obyvatele Severní Ameriky – American Indian Workshop (AIW) byla v úterý 16. dubna zahájena na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice.

Zdroj: Univerzita PardubiceNa zahájení 45. ročníku takto směřované nejvýznamnější akce v Evropě zamíří také velvyslankyně Kanady v ČR J. E. Emily McLaughlin. Workshop indiánských sportů a promítání filmů s vernisáží jsou otevřené všem studentům i veřejnosti.

„AIW se konal v České republice zatím pouze jednou, před 14 lety na Univerzitě Karlově v Praze. Další zajímavostí je téma letošního ročníku konference, kterým je Sport, tělo a pohyb. Téma sport má v této souvislosti premiéru," přiblížila Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice. Na konferenci budou experti z mnoha zemí (Evropy, Kanady, USA a Jižní Koreje), včetně zástupců indiánských komunit, diskutovat poprvé o různých perspektivách vztahu původních obyvatel Severní Ameriky a sportu.

Konference potrvá do 19. dubna. Součástí konference je i úterní a středeční odpolední program, který je otevřený všem studentům Univerzity Pardubice a veřejnosti.

Na Workshop sportů původních obyvatel Severní Ameriky zve fakulta veřejnost do univerzitní sportovní haly v úterý od 15 do 18 hodin. Účastníci akce si budou moci pod vedením indiánských instruktorů a hráčů LC Pardubice vyzkoušet některé indiánské a inuitské sporty. Nebude chybět trojskok, aljašský kop do výšky, úpolové arktické hry nebo shinny, indiánská obdoba hokeje, a také lakros. Instruktorem arktických sportů bude Eric Porter z Yukonu.

Pro veřejnost je otevřené ve středu 17. dubna v Divadle 29 od 16.30 hodin také promítání dokumentárních filmů s indiánskou tematikou a vernisáž výstavy fotografií umělce Ukjese van Kampena – Yukon First Peoples at Home and Play.

Podrobný program konference najdete na webu 45. ročník American Indian Workshop v Pardubicích.