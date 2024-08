Ředitelství silnic a dálnic, které staví severovýchodní obchvat, oznámilo statutárnímu městu Pardubice a Dopravnímu podniku města Pardubic prodloužení uzavírky části Poděbradské ulice o několik týdnů. Důvodem jsou nekvalitně položené asfaltové vrstvy i nedodržení kontrolně-zkušebních plánů ze strany zhotovitele. Dopravní podnik města Pardubic je tak nucený přizpůsobit jízdní řády nastalé situaci, kterou město ani dopravní podnik nezpůsobily a nemohou ovlivnit.

Automobily jsou tak nuceny nadále jezdit po objízdných trasách a na začátku školního roku se pravidelné trasy městské hromadné dopravy prozatím nemohou vrátit do původního režimu.

„Snažili jsme se velmi rychle a efektivně zareagovat na vzniklou situaci. Na měsíc září jsme připravili alternativní jízdní řády, které pro cestující nebudou žádnou novinkou, protože obdobné řády již fungovaly v červnu. Jsme rádi, že se nám podařilo flexibilně přizpůsobit situaci a co nejvíce zmírnit dopad na cestující,“ uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Nový termín bude závislý na výsledcích kontrolních zkoušek a na postupu prací ze strany zhotovitele. „Město nemůže ovlivnit průběh výstavby a s tím spojené záležitosti. Věříme, že Ředitelství silnic a dálnic spolu se zhotoviteli výstavby obchvatu udělají maximum pro minimalizaci zpoždění,“ doplnil náměstek primátora Jan Hrabal.

Změny v MHD

V souvislosti s nedokončením stavebních prací při uzavírce okružní křižovatky Trnová budou od 1. 9. do odvolání přijata následující opatření:

• Linka 2: Spoje budou ze zastávky Polabiny, hotel vedeny obousměrně přes zastávku Polabiny, Bělehradská na náhradní konečnou Polabiny, Sluneční.

• Linka 3: Spoje ze zastávky Stavařov pojedou obousměrně přes zastávky Polabiny, hotel; Polabiny, Bělehradská a Kréta do zastávky Semtín, zastávka. Spoje nebudou obsluhovat zastávku Globus.

• Linka 4: Spoje končící na zastávce Globus budou ukončeny v zastávce Polabiny, točna.

• Linka 6: Ranní spoj v pracovních dnech ze Starého Hradiště pojede do náhradní zastávky Ohrazenice, škola na Semtínské ulici, dále bude pokračovat bez zastávek do zastávky Polabiny, Sluneční a následně ve své trase.

• Linka 7: Spoje z náhradní zastávky Poděbradská pojedou obousměrně přes zastávky Karla Šípka; náhradní zastávku Polabiny, Jiřího Potůčka (ve směru na Globus); Polabiny, Sluneční (Okrajová) a Kréta do zastávky Globus, parkoviště (náhradní za Globus), případně dále do Rybitví (UMA) a pokračují ve své trase.

• Linka 11: Spoje do Rybitví (UMA) pojedou ze zastávky Polabiny, hotel přes zastávky Polabiny, Bělehradská a Kréta do zastávky Semtín, zastávka. Spoje nebudou obsluhovat zastávku Globus. Spoje končící na zastávce Globus budou ukončeny v zastávce Polabiny, točna. Linka bude posílena a v provozu bude v pracovních dnech i o víkendech od cca 4:30 do 21:30 hod.

• Linka 13: Spoje pojedou ze zastávky Stavařov obousměrně objízdnou trasou přes zastávky Univerzita; Cihelna, točna; Fáblovka; Staré Hradiště, hostinec; Staré Hradiště, ObÚ (ve směru do Ohrazenic) a Staré Hradiště, Na Hledíku do náhradní zastávky Ohrazenice, škola na Semtínské ulici a dále do Ohrazenic. V pracovních dnech budou spoje ve špičce jezdit v intervalu 15 min., o víkendu v intervalu 30 min.

• Linka 17: Spoje ze zastávky Terminál Univerzita pojedou po objízdné trase přes Staré Hradiště do náhradní zastávky Ohrazenice, škola a dále ve své trase (opět obsluhují zastávku Globus, parkoviště). Na objízdné trase nebudou spoje obsluhovat žádné nácestné zastávky.

• Linka 18: Spoje ze zastávky Polabiny, Okrajová (Polabiny, Sluneční) budou pokračovat obousměrně objízdnou trasou ulicí Nádražní do zastávky Semtín, zastávka a dále ve své trase. Spoje nebudou obsluhovat zastávku Globus.

• Linka 30: Linka bude po dobu uzavírky zrušena (v úseku Zimní stadion – Ohrazenice bude nahrazena linkou 13).

• Linka 33: Spoje do Rybitví (UMA) pojedou z náhradní zastávky Poděbradská obousměrně přes zastávky Karla Šípka; náhradní zastávku Polabiny, Jiřího Potůčka (ve směru do Rybitví); Polabiny, Sluneční (Okrajová) a Kréta do zastávky Semtín, zastávka a dále ve své trase. Spoje nebudou obsluhovat zastávku Globus. Spoje končící na zastávce Globus budou ukončeny v zastávce Poděbradská.

• Linka 99: Spoje ze zastávky Polabiny, Okrajová (Polabiny, Sluneční) pojedou obousměrně ulicí Nádražní přes zastávky Ohrazenice, Semtínská a Ohrazenice, škola (náhradní) do zastávky Terminál Univerzita a dále ve své trase.

• Linka 913: Výpomocné školní spoje v pracovních dnech v trase Ohrazenice, točna – Ohrazenice, škola – Staré Hradiště – Poděbradská – Karla Šípka – Polabiny, Sluneční – Polabiny, Bělehradská – Terminál Univerzita – Staré Hradiště – Ohrazenice, škola – Ohrazenice, točna.

Důležité informace:

• Zastávky Globus; Fáblovka, točna; Trnová a Trnová, náměstí nebudou po dobu uzavírky obsluhovány.

• Náhradní zastávka Poděbradská bude v obou směrech umístěna před SOU plynárenské.

• Zastávka Ohrazenice, škola je obousměrně přesunuta na náhradní stanoviště na Semtínské ulici.

• Náhradní zastávka Karla Šípka ve směru na Hlavní nádraží je umístěna do vjezdu naproti vchodu č. p. 203.