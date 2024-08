Pro předplatitele

Michal Žampach dnes 17:48

Obyvatelé Pardubic čekali mnoho let, než se začal budovat severovýchodní obchvat. Jenže jeho stavbu provází řada komplikací. Posledním problémem je to, že stavbaři museli zbourat část mostu vedoucího přes kanál Halda. Na celkové otevření by to podle silničářů nemělo mít vliv.