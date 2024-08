Pardubice soustavně trápí špatná situace na silnicích. Pomoci měl právě budovaný severovýchodní obchvat, a to, že se na konci prázdnin otevře jeho první část. Jenže kvůli tomu, že tu stavebníci položili nekvalitní asfalt, se zprovoznění posune o několik týdnů až do září.

Nejen řidiči, ale už i rodiče dětí školou povinných, musí reagovat na středeční zprávu, že se odloží otevření první části severovýchodního obchvatu Pardubic. V praxi to totiž znamená nejen to, že auta budou dál jezdit po objízdných trasách, ale také to, že se na začátku školního roku nevrátí na své pravidelné trasy spoje MHD. A bude tak potřeba vymyslet, jak přesně se část dětí odkázaná na dopravu po silnici od Baumaxu po kruhák v Trnové dostane do škol.

Zpoždění otevření nové silnice už lidé zaznamenali. „To víte, že je to problém. Denně tudy jezdím do práce z Černé u Bohdanče, a ta objížďka přes Hradiště není zrovna ideální a problém to bude i pro naše děti, až pojedou do školy,“ řekl pan Josef z Černé u Bohdanče.

Příčinou, proč se odkládá zprovoznění takzvaného trianglu v Trnové, je špatný asfalt na části vozovky, který budou muset stavbaři odfrézovat a nahradit novým kvalitním materiálem.

„Důvodem jsou nekvalitně položené asfaltové vrstvy i nedodržené kontrolně zkušební plány. Nový termín zprovoznění bude záviset na výsledku kontrolních zkoušek a práci zhotovitele. Nejen v souvislosti s městskou hromadnou dopravou probíhají v současné době intenzivní koordinační jednání s městem Pardubice,“ Deníku řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V nejbližších dnech bude na nastalou situaci muset reagovat i dopravní podnik. Zejména s ohledem na blížící se začátek školního roku.

„Problémový úsek pravděpodobně nebude do konce prázdnin hotový a uzavírka části Poděbradské ulice potrvá o několik týdnů déle. Ovlivní to i provoz městské hromadné dopravy. Za nedodržení termínu čekají firmu sankce, náklady navíc za objízdné trasy bude také účtovat Dopravní podnik města Pardubic, jenž v nejbližší době zveřejní jízdní řády pro měsíc září,“ uvedl na sociální síti Facebook náměstek Primátora Pardubic Jan Hrabal.

Severovýchodní obchvat je stavba, která bude dlouhá 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna s Dubinou. Stát bude 1,4 miliardy korun. Kompletně hotová by měla být na podzim příštího roku.

