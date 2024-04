Pardubice v současné době trápí velké dopravní zácpy. Velkou zásluhu na tom má oprava silnice I/37 spojující město s Hradcem Králové s Chrudimí. Ta se však blíží do své poloviny a práce by se měly na konci týdne přesunout na druhou stranu čtyřpruhu.

Na konci týdne by se práce na silnici I/37 měly přesunout na její druhou polovinu. | Foto: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce úsek Hradubické silnice opravit v rekordním čase. Podle silničářů je 45 dní nejkratší možná doba, za jakou se dá oprava stihnout. Nyní finišují práce na první části a brzy by měly pokračovat v protisměru.

„Aktuálně probíhá pokládka asfaltových vrstev, montáž ocelového zádržného systému a další práce tak, aby v samém závěru týdne mohla být doprava převedena na opravenou část vozovky a práce mohly pokračovat na druhé polovině,“ uvedlo ŘSD na síti X.

Rekonstrukce silnice vyjde Ředitelství silnic a dálnic na 119,95 milionů korun bez DPH. Realizují ji společnosti M-Silnice a Eurovia.

Silničáři dostali šibeniční termín. Hotovo musí být do té doby, než kraj omezí provoz na mostě Pavla Wonky v centru města. Ředitelství silnic a dálnic tak rekonstrukci koordinuje s městem i krajem. Hejtmanství od června totiž plánuje zúžit provoz přes most Pavla Wonky. Do té doby by měl být čtyřpruh plně průjezdný.

