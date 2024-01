Nový rok začal výbuchem automatu na kávu, incident měli na svědomí drzí výtečníci. Později strážníci chytali v Pardubicích naháče, který se svěřil, že je vydírán.

Poškozený automat v Palackého ulici. | Foto: Městská policie Pardubice

Přelom roku byl v Pardubicích divoký. Dost práce měli i pardubičtí strážníci. Přinášíme vám výběr ze silvestrovských a novoročních výjezdů.

Půl hodiny před půlnocí potkala hlídka v Tyršových sadech dvě opilé dívky. I samotné sezení na lavičce činilo jedné z nich značné problémy. „Slečny ve věku 16 a 17 let si příliš neuvědomovaly, kde jsou a obtížně komunikovaly s hlídkou. Dechovou zkoušku nakonec zvládla pouze jedna z nich, která nadýchala 1,35 promile. Zdravotní stav druhé dívky se stále zhoršoval, na místo byla přivolána záchranka. Zdravotníci si dívky převzali do péče," popsala tisková mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová. Strážníci poté vyrozuměli zákonné zástupce dívek. Případ bude mít dohru na sociálce.

Silná detonace se ozvala necelou hodinu po půlnoci v Palackého ulici v Pardubicích. Parta kluků vhodila petardu do automatu na kávu, který se výbuchem poškodil. Mladíci se u této podívané bavili a dokonce si akci natočili na telefon. Strážníci na místě zajistili čtyři výtečníky. Všichni byli pod vlivem alkoholu, dva z nich ještě nebyli plnoletí. „Co jim ale chybělo do věku, jim nechybělo do drzosti, což předváděli do příjezdu zákonných zástupců. Sedmnáctiletý mladík přešel od arogantních poznámek, urážek a posměšků i k fyzickému kontaktu. Odezva byla rychlá - hmaty, chvaty a nasazená pouta," přiblížila zásah v Palackého ulici Lucie Klementová.

Také další mladík se nechtěl nechat zahanbit a držel podobnou „notu" s kamarádem. „V okamžiku, kdy dorazila jeho matka, která byla také pod vlivem alkoholu, strážníci pochopili, po kom to ten kluk má. I ona měla problém se slušným chováním a opakovaně neuposlechla výzev strážníků," dodala mluvčí. Svůj přístup bude muset žena vysvětlit u správního orgánu, kam městská policie přestupek postoupí. Kromě této instituce bude kvůli opilosti mladistvých zaměstnaná i sociálka, poškozeným automatem se bude zabývat Policie ČR.

Později na Nový rok museli strážníci v Pardubicích chytat zmateného naháče. Prochladlého a vystrašeného muže s teniskami na nohou objevil pejskař, který právě venčil svého čtyřnohého parťáka. Osmadvacetiletý muž drkotal zuby a strážníkům se s vystrašeným výrazem ve tváři svěřil, že je vydírán a musí splnit úkol, při kterém si hledá nové oblečení. „Na dotaz, zda je uživatel návykových látek, přiznal, že ano, a právě dealeři mu vymysleli tuhle adrenalinovou hru. Podle předpokladu byl test na drogy, který provedla hlídka státní policie, která byla rovněž na místě, pozitivní," uvedla mluvčí strážníků Lucie Klementová. Následoval převoz na záchytku. Muž si po odeznění akutní intoxikace vyzvedl účet za hospitalizaci i pokutu od strážníků za své pobíhání „na Adama".

