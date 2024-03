Nejlepší žák, nejlepší učitel i nejúspěšnější škola. Základní škola Pardubice-Polabiny 3 převálcovala početnou konkurenci a ovládla soutěž mladých chemiků.

V kategorii jednotlivců zvítězil Matyáš Kořínek ze ZŠ Pardubice-Polabiny 3. | Foto: SPŠCH Pardubice

Sedmnáctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), zná své vítěze. Ve všech soutěžních kategoriích obsadily první místa základní školy z Pardubického kraje. Chemickému klání dominovala ZŠ Pardubice-Polabiny 3, které se podařilo vyhrát nejen soutěž jednotlivců a učitelů, ale získala i titul nejúspěšnější školy.

Soutěž probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a praktické zkoušky laboratorních dovedností. Pro žákovské týmy se uskutečnila také soutěž projektů. Celkem se klání zúčastnilo rekordních 7 600 žáků osmých a devátých tříd z 205 základních škol pěti krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Nejlépe si vedli žáci a učitelé z Pardubického kraje.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 21. března v pardubickém ABC klubu. V kategorii jednotlivců zvítězil Matyáš Kořínek ze ZŠ Pardubice-Polabiny 3. „První místo je pro mě velkým překvapením a vůbec jsem s ním nepočítal. Viděl jsem se někde kolem sedmého místa. Chtěl bych proto poděkovat paní učitelce Monice Hrabánkové, která mě na soutěž skvěle připravila. I když mě chemie moc baví a jde mi skoro sama, podal jsem si přihlášku na stavební průmyslovku a jednou bych se rád stal architektem,“ prozradil nejlepší mladý chemik, který vyhrál tablet.

Na druhé příčce se umístil Martin Vávra ze ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, který si odnesl chytrý telefon. Třetí místo obsadila Běla Rathouská z pardubické ZŠ Polabiny 3 a odměnou jí byla multifunkční tiskárna. První tři žáci získali navíc platební kartu v hodnotě 1 000 Kč. Oceněno bylo všech třicet finalistů. Sedm nejúspěšnějších postoupilo do celostátního finále, které se uskuteční 13. června na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Soutěž o nejlepší projekt na téma Zdravá/nezdravá chemie přinesla vyrovnaný souboj. Vítězný projekt s názvem Podívej se zoubku na zoubek vytvořili žáci ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Jejich práce se zaměřila na faktory ovlivňujícími zvýšenou kazivost chrupu a vynikala nejen precizně zpracovaným obsahem, ale i nápaditou formou prezentace a komunikačními dovednostmi žáků. „Náš projekt vznikl jako prevence proti kazivosti zubů a využití našel přímo na naší škole. Chodili jsme za žáky nižších ročníků, kterým jsme ukazovali různé chemické pokusy – jaké pH jsme naměřili v ústech před jídlem, jaké po jídle, kolik cukru obsahují běžné nápoje nebo jak prospěšné je pro zdraví zubů žvýkání některých žvýkaček. Nakonec jsme dětem dávali zábavný test, abychom zjistili, kolik si toho zapamatovaly,“ uvedla Dagmar Kunkelová, jejíž tým vyhrál přenosnou laboratoř. Druhé místo obsadila ZŠ Pardubice-Polabiny 3 a odnesla si pipetovací přístroj a sadu plastových pipet. Na třetí příčce se umístila ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, která získala kolekci laboratorního skla.

V soutěži o nejlepšího učitele se královnou pedagogů stala Monika Hrabánková z pardubické ZŠ Polabiny 3, která získala poukaz na víkendový pobyt v rekreačním středisku Seč. Druhé místo obsadila Marie Skálová ze ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod a třetí pozici vybojovala Dagmar Kunkelová ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Souběžně s učitelskou kategorií byla vyhlášena i soutěž o nejlepší školu, která přinesla stejné výsledky jako kategorie pedagogů. Nejúspěšnější školou se stala ZŠ Pardubice – Polabiny 3, po níž následovala havlíčkobrodská ZŠ Wolkerova a ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Prvních pět škol vyhrálo sadu laboratorního skla.

„Mladý chemik je po sedmnácti letech své existence těsně před branami dospělosti, ale fakticky už dávno dospěl, a to do podoby prestižní a vyhledávané akce, která dokáže mladé lidi pro chemii nadchnout. Svědčí o tom nejen každoroční rekordní účast,“ řekl ředitel pořádající SPŠCH Jan Ptáček. „Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na zdárném průběhu soutěže podílejí. Především žákům a učitelům, kteří upřednostnili radost z poznání a tvůrčí práce před osobním pohodlím a udělali něco navíc. Dále pak partnerům soutěže, kteří stabilní a dlouhodobou podporou umožnili Mladému chemikovi dorůst do dnešních rozměrů," dodal Jan Ptáček.

