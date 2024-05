Začátek týdne bude v Pardubicích ve znamení zápisů do mateřských škol. Radnice doporučuje, aby při podávání přihlášek věnovali rodiče velkou pozornost spádovým obvodům stanoveným vyhláškou města.

Do pardubických školek lze děti zapsat v pondělí a úterý. | Foto: Deník/Jiří Tůma

Zápisy do mateřských škol se budou konat přímo v prostorách 30 mateřských škol zřizovaných Pardubicemi. Rodiče však mohou vyplňovat přihlášky pomocí webové aplikace zapisyms.pardubice.eu, a to až do 13. května 2024.

Tato aplikace umožňuje vyplnit a vytisknout žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a poskytuje podrobné instrukce ohledně samotného procesu zápisu. Aby byla přihláška kompletní, je třeba ji vytisknout a nechat potvrdit dětským lékařem.

„Vyplněnou žádost musí rodiče doručit do vybraných mateřských škol v době konání zápisu, který bude probíhat 13. a 14. května 2024 od 8 do 12.30 a od 13 do 16 hodin. Žádosti lze podat v tomto termínu také prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, se mohou domluvit na odboru školství, kde přihlášku ochotně vyplní a vytisknou,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký.

Většina mateřských škol nabízí možnost rezervace času pro osobní podání. Od 27. května probíhá vyhodnocování přihlášek. Během tohoto období je možné sledovat průběh přijímacího řízení dítěte pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získají při vyplňování žádosti.

Přijímání dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Pardubice, bude probíhat podle předem daných jednotlivých kritérií, které radnice společně s odborem školství, kultury a sportu s ředitelkami mateřských škol diskutovala s cílem chránit pardubické děti, které v Pardubicích trvale a skutečně žijí.

„Kritéria zohledňují věk dítěte, jeho trvalé bydliště i skutečné bydliště. Přihlíží se, k již umístěnému sourozenci v mateřské škole, do které se dítě zapisuje. V letošním roce budou ředitelky s metodickou podporou radnice věnovat mnohem větší pozornost prokazování faktického bydliště a trvalého pobytu dětí, abychom eliminovali účelové změny trvalého pobytu, a to hlavně bezprostředně před konáním zápisu. U dětí přehlášených k trvalému pobytu od 1.1.2024 bude podmínkou pro uznání pobytu dítěte prokázání a doložení dalších dokumentů,“ objasnil Rychtecký.

Radnice pro základní a mateřské školy v posledních letech vybudovala 400 nových míst. Snaží se motivovat i starosty okolních obcí, aby plnili svou zákonnou povinnost a stavěli svazkové mateřské školy, a zároveň tím pomohli čelit účelovému přehlašování pobytů do krajského města.

„Ve spolupráci se Starými Jesenčany a obcí Dubany chystáme přístavbu mateřské školy v Dražkovicích. V případě mateřských škol si bez dalších přístaveb kapacitně nemůžeme dovolit vytvářet společné spádové obvody. Dalších sto nových míst přinese již schválená a brzy zahájená přístavba MŠ Kamarád v ulici Teplého. Máme hotový i návrh stavby na posílení kapacit v Pardubičkách. Děláme vše pro to, abychom situaci kapacitně zvládli. Prosíme pardubické rodiče o spolupráci, aby věnovali při podávání přihlášek velkou pozornost spádovým školským obvodům, a podávali přihlášky na školky, kde fakticky a trvale bydlí,“ uzavřel Rychtecký.

