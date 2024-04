Začnou zápisy prvňáků. Pardubice budou bojovat proti spádové turistice

Jiří Tůma

Zápisy do všech pardubických základních škol startují 17. a 18. dubna 2024 vždy od 13. do 18. hodin. Platí to pro děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 a s odkladem školní docházky z roku 2023/2024.

V rámci 18 pardubických základních škol je připraveno celkem 1 160 volných míst. | Foto: Magistrát města Pardubic