Pardubice získají sportovní areál Slovany, který by se do budoucna mohl proměnit na velké sportovní a rekreační místo. Na Dubině totiž podle politiků hřiště pro veřejnost chybí.

Soukromý investor pak od města získá pozemky, na kterých chce firma SPV stavět obchody. Výměna pozemků se nejspíše uskuteční nejdřív na začátku roku 2028.

Cyklostezka i ochrana obyvatel

Vzájemná výměna proběhne ale až ve chvíli, kdy dojde k naplnění dohodnutých podmínek.

„Základní podmínkou uskutečnění budoucí směny pozemků je závazek investora v oblasti postavit a zkolaudovat ve Staročernsku pro veřejnost cyklostezku včetně veřejného osvětlení, ochranné protihlukové valy, vysázet zeleň a následně vše předat do vlastnictví a užívání městu,“ přiblížil podmínky smlouvy zastupitel Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky, podle kterého je směna pozemků pro město výhodná. Místo rozšíření průmyslové zóny se místní dočkají zeleně.

„Za novým obchodním centrem vyroste bariérová výsadba smíšené vegetace, která bude navazovat na plochy lesa. Osázení protihlukového valu bude řešeno kombinací vysoké, nízké a pokryvné vegetace. Na místě vyrostou i cyklotrasy, které propojí Černou za Bory a Staročernsko, občanům tak přibydou nové možnosti pro aktivní odpočinek a rekreaci,“ kvitoval dohodu starosta čtvrtého obvodu Jan Procházka. To vše by mělo být realizováno do konce roku 2027, pokud by investor dohodnuté podmínky nesplnil, směna padá.

Multifunkční areál

Pardubičtí zastupitelé už nyní přemýšlí, kdo by na Slovanech mohl mít nově zázemí. Město dlouhodobě hledá vhodné prostory například pro sportovce lakrosu nebo lukostřelby. A právě areál na Slovanech by mohl být ideální.

„Budeme hledat partnery mezi kluby, aby vnesly do projektu část investice, protože areál není v dobrém stavu. Jsou tady kluby, které působí na území města, je s nimi velmi dobrá zkušenost, a zároveň hledají zázemí. Jedná se o lakros a olympijskou lukostřelbu. Bylo přislíbeno, že při výstavbě hřiště na lakros by bylo volně přístupné i pro veřejnost,“ okomentoval plány do budoucna náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovídající za oblast sportu a rozpočet města, který dodal, že město bude hledat investičně provozně udržitelný model, aby se v areálu výrazně nezvýšily výdaje na provoz.

Do fotbalového hřiště a jeho okolí se roky neinvestovalo.

Radním se ale velká travnatá plocha líbí, do budoucna by mohla sloužit nejen fotbalu, ale i americkému fotbalu a hlavně jako otevřené hřiště pro veřejnosti.

„Počítá se tam také s výsadbou zeleně i herními prvky pro nejmenší děti, multifunkčním hřištěm s pingpongovými stoly a podobně,“ doplnil k plánů na modernizaci areálu Rychtecký.

Vedení města, podle svých slov, myslí i na to, že v lokalitě do budoucna přibydou také parkovací místa.