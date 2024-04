Po třech letech se bude v Pardubicích konat akce, která odmění lidi, kteří se ráno vydají na cestu na kole. Cyklisté obdrží od města nejen občerstvení, ale také ochranné prvky na kolo.

Snídaně pro cyklistu se bude konat v poslední dubnový den. Kolaři dostanou jablka, perníky a ochranné prvky na kolo. | Foto: MMP

Poslední Snídaně pro cyklistu proběhla v Pardubicích v rámci týdne pro klima v roce 2021. Nyní se bude konat znova, a to v poslední dubnový den. Kolaři dostanou jablka, perníky a ochranné prvky na kolo.

Přehled míst, kde se bude rozdávat ranní občerstvení.Zdroj: MMP

„Opět tedy budeme v úterý ráno rozdávat cyklistům snídani jako poděkování za to, že pro svou cestu do práce zvolili kolo a zlepšují náročnou dopravní situaci ve městě,” komentoval akci pardubický primátor Jan Nadrchal.

Snídani budou cyklistům rozdávat zaměstnanci pardubického magistrátu, včetně členů vedení a některých starostů městských obvodů. „Oproti minulým ročníkům jsme posílili stanoviště a nově nebudeme jen v širším centru města, ale například i v Pardubičkách nebo ve Svítkově. Kompletní seznam stanovišť Pardubáci naleznou na webu města a na facebookové události. Opět jsme vybírali cyklisty frekventovaná místa,” přiblížila lokace náměstkyně zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

V květnu po nové lávce až na Duklu. Město se dohodlo se Správou železnic

S nápadem na pořádání akce přišel před 10 lety Vojtěch Jirsa, nynější zastupitel a bývalý městský koordinátor pro cyklodopravu. „Inspiroval jsem se v Dánsku, kde probíhala podobná akce. Těší mě, že se k ní po delší pauze opět vracíme a věřím, že tím můžeme spoluobčany motivovat k cestě na kole,” popsal zdroj inspirace Jirsa.

Na dobrovolníky, kteří budou rozpoznatelní podle speciálních triček a čepic, budou moct cyklisté narazit v úterý 30. dubna od 7:15.

Akce se koná den před vypuknutím celorepublikové výzvy Do práce na kole, do které se letos poprvé zapojí i pardubický magistrát a ve které město Pardubice soutěží o titul cykloměsto roku, který v loňském roce připadl sousednímu Hradci Králové. Díky této výzvě se ve městě uskuteční řada akcí na podporu cyklistiky, kromě již zmíněné Snídaně pro cyklistu to bude například o týden později – v úterý 7. května – i symbolická zahajovací cyklojízda pod taktovkou spolku Automat.