Loni to byla novinka prázdninového programu v Pardubicích. Protože se však myšlenka sousedského stolu umístěného na třídě Míru ujala, bude se konat akce i letos. Tentokrát na úplný závěr prázdnin ve čtvrtek 29. srpna.

Po loňském úspěchu prvního sousedského stolu na třídě Míru budou mít Pardubáci opět možnost rozloučit se s létem ve velkém stylu. Rozprostře se 230 metrů dlouhý „Stůl na míru“, a to v poslední srpnový čtvrtek – letos tedy 29. srpna od 17 do 22 hodin.

„Loňský zájem Pardubáků o společnou večeři na třídě Míru nám předčil naše očekávání. Bylo fajn sledovat, kolik lidí si našlo cestu ke společnému stolu. Proto jsme hned po skončení akce věděli, že se zrodila nová tradice, kterou budeme chtít jen vylepšovat,” přiblížila loňský úspěch náměstkyně primátora zodpovědná za kulturu Jiřina Klčová.

„Letošní novinkou bude taneční parket,” naznačila změny vedoucí oddělení kultury pardubického magistrátu Jana Fiedlerová. „Místo pro tanec vznikne v prostorách před lékárnou.”

Myšlenka celé akce je jednoduchá – přijít ke společné tabuli, přinést něco k jídlu a strávit společný čas s lidmi známými i neznámými. Občerstvení si každý přinese sám.

„Jídlo je forma komunikace. Lidé mají záminku, jak se dát s někým do řeči. Nabídnou si něco na ochutnání. A zažívají pak takovou pospolitost,” přiblížil kavárník Ondřej Kobza, zakladatel spolku Piána na ulici, a doplnil, že krom hudebních nástrojů jsou vítány také šachy, karty nebo stolní hry. „Zkrátka chceme, aby si lidé zažili místo, kudy často chodí do práce, nějak nově. A trochu snově. Aby se lidé více zasnili, jak by se mohly proměnit i další ulice,” uzavřel Kobza.