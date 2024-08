Osmý ročník Sportovního parku Pardubice je tu. Letos se bude na soutoku Labe a Chrudimky v parku Na Špici sportovat v termínu od 3. do 11. srpna. V pátek se v Automatických mlýnech uskuteční zahajovací ceremoniál. Přečtěte si to zásadní, co čeká návštěvníky letošního ročníku.

Na stálých a variabilních stanovištích se v parku Na Špici v Pardubicích představí šedesátka sportovních klubů, které se budou po třech dnech střídat na stálých a variabilních stanovištích, tradičně se do akce zapojí také Univerzita Pardubice a řada firem a institucí z Pardubic a okolí. Za splnění 12 disciplín v parku si děti odnesou diplom. Pro ty, kdo pokoří 16 a více stanovišť, má město připravené tisíce medailí ve třech barvách.

Hrací karta pro děti je časově neomezená, stojí 120 korun a seženete ji na pokladně sportovního parku. Pro vstup do parku Na Špici, kde se akce koná, hrací kartu nepotřebujete. Potřebujete ji pouze pro vstup na sportovní stanoviště.

Součástí akce budou nově Automatické mlýny, kde najdete hned několik stanovišť, včetně stanoviště Sféry a zámku, kde se děti přiblíží hravou formou vědě a dokonce si budou moci udělat vlastní parfém.

Olympiáda v parku

Letošní rok je rokem olympijským – do Paříže se díky streamování olympijských přenosů na velkých obrazovkách přenesete hned na dvou místech Pardubic – ve fanzóně v parku Na Špici i v Automatických mlýnech. Fanzóna pojede stejně jako sportovní park od 9 do 18 hodin od soboty 3. do neděle 11. srpna, ve mlýnech zahájí přenos už v pátek 2. srpna a jejich streamování bude prodlouženo až do 22 hodin.

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Zahajovací ceremoniál

Městem se v pátek 2. srpna od 17 hodin projdou dobrovolníci v týmových barvách a od 18. hodiny začne ve mlýnech zhruba jeden a půl hodinový program. Návštěvníky čekají skvělé sportovní exhibice i výborná muzika, součástí večera bude předání šeku na práci s trenérem mladému handicapovanému sportovci z klubu Atletika bez bariér a poděkování mladým sportovcům z Pardubického kraje, kteří nás úspěšně reprezentovali v jižních Čechách na Olympiádě dětí a mládeže.

Návštěvníci se mohou zapojit do řady programových akcí, ať už jde o osvědčené stálice či novinky – jednou z nich je Sport Lead konference, která se bude konat 5. srpna ve mlýnech – tématem přednášek je mentální odolnost (Kateřina Vejvodová, místopředsedkyně Asociace psychologů sportu ČR, a David Drahonínský, vítěz paralympiády v lukostřelbě), Studijní obory na Univerzitě Pardubice a Leadership (Jan Procházka, International Leadership and Business Academy).

Kompletní program najdete na www.sportovnipark.cz a na sociálních sítích SPP.

Sportovní park Pardubice 2024: stručný přehled akcí

3. – 11. srpna, park Na Špici

3. 8. Zažij město (den Služeb města Pardubic), park Na Špici

3.8. – 11.8. Cvičení s H centrem ve mlýnech

4. 8. Gladiátor Race Pardubice, překážkový běh, park Na Špici

5.8. – 11.8. Science point s Univerzitou Pardubice

5.8. 16:00 Sport Lead konference

6. 8. Den s IZS, ukázka záchranných akcí, park Na Špici (rozpis na webu akce)

7. 8. Foxconn Run, charitativní běh pro běžce všech kategorií, park Na Špici

8. 8. Den s Městskou policií Pardubice, ukázka výcviku služebních psů a koní, park Na Špici (rozpis na webu akce)

8. 8. Soutěž ve veslování na trenažérech, park Na Špici (rozpis na webu akce)

9. 8. Suchou nohou přes Labe (rozpis na webu akce)

10. 8. Barvám neutečeš, hromadný běh barevnými zónami, park Na Špici

11. 8. 10:30 Pohádka pro děti v podání Týbrďo divadla

11. 8. 15:00 Jdeme do finále s Mixle v Piksle

Benefity hrací karty

3. 8. III. kvalifikace na 134. Velkou pardubickou, závodiště (s hrací kartou vstup 1+1 zdarma)

10. 8. Friends Fest, multižánrový festival plný Ameriky, dostihové závodiště, (s hrací kartou vstup 1+1 zdarma)

Nadace Automatické mlýny: po předložení hrací karty 1 + 1 vstupenka zdarma na komentovanou prohlídku

Sféra: 10% procent sleva na všechny kroužky pro děti a kurzy pro dospělé na školní rok 2024/2025

Zámek Pardubice – Východočeské muzeum: akce 1 + 1 vstupenka na prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách

Zahajovací ceremoniál

2.8. průvod třídou Míru a zahajovací ceremoniál v Automatických mlýnech

17:00 start průvodu (dobrovolníci, sportovní kluby, sportovci) od sochy Jana Kašpara na třídě Míru, směr historické Pernštýnské náměstí k mlýnům

18:00 start večera v Automatických mlýnech – úvodní slovo, sportovní exhibice Švihej.cz, workout sportovci, cyklisté VSA, předání šeku na 60 tisíc korun mladému sportovci z Pardubického kraje z Atletiky bez bariér s těžkou formou DMO na sportování s trenérem, doprovodné vystoupení muzikantů (trio CoverKout) a překvapení