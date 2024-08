Letos Sportovní park Pardubice opět obohatily svým programem také složky Integrovaného záchranného systému (IZS) či Univerzita Pardubice. U jejich stánků si děti a dospěláci vyzkoušeli nejen něco z jejich práce, ale byly připravené i vzdělávací soutěže a kvízy. Poznat zdravotnické pomůcky a vědět k čemu se dají použít, tak to byl právě jeden z mnoha úkolů složek IZS. Dětem a mnohdy i jejich rodičům se dostalo nabídky pustit se do poznávání pomůcek využívaných třeba na operačním sále nebo při odběru krve.

Nebylo výjimkou, že se u stánků objevovali i budoucí zájemci o studium záchranáře, a proto si nemohli vynachválit možnost vlastnoručního vyzkoušení si některých z připravených aktivit. Jednalo se například o poskytnutí správné masáže srdce, poznání jednotlivých částí a orgánů těla či zástavu krve, a to na připravených modelech, jež k výuce používají právě samotní záchranáři.

Třináctiletý Honza tápal u kožního rozvěrače, který se používá při operacích, a u pulzního oxymetru. „Poznal jsem víc než polovinu, myslím, že je to docela těžké. Ale chci jít studovat na záchranáře, takže je fajn, že jsem si to mohl vyzkoušet,“ řekl Honza. Děti bavily i připravené kvízy a poznávačky, které mnohdy přiučily nejen je ale i dospělé.

„Z předchozích ročníků víme, že lidé mají právě o podobné poznávací soutěže zájem, letos máme v nemocničním kvízu nové předměty a možná je to pro někoho výzva. Ne každý třeba pozná svorku na prádlo nebo sadu na odběr krve. Ale to je právě ten náš hlavní cíl: hravou formou poučit děti i dospělé,“ rovněž uvedla zástupkyně společnosti Nemocnice Pardubického kraje ve Sportovním parku.

Za správně vyplněné odpovědi v soutěži se účastníkům podařilo dostat do slosování, které umožní výhercům získat potřebný lékárenský balíček. Nejen Pardubická nemocnice ale i Městská policie Pardubice a Policie ČR či HZS Pardubického kraje si pro návštěvníky v parku Na Špici připravily svůj bohatý program, ať už se jednalo například o ukázky samotné techniky a jejich vybavení či zapojení účastníků do aktivit nebo zhlédnutí ukázek, jako je výcvik služebních psů.

Do parku dorazila i městská policie se svými koňmi, kteří jsou spjati s jízdním oddílem již 22 let, což je raritou. Někteří tak možná úplně poprvé odhalili také jména těchto dvou starokladrubských vraníků, zvaných Monty a Bohouš, kteří bohužel kvůli špatnému počasí nemohli předvést svou připravenou ukázku. Nicméně hasičům Pardubického kraje se podařilo odhalit, co je důležité a potřeba například při záchraně tonoucího či při vyproštění u dopravní nehody a mnohého dalšího, to vše v prostorách parku, Automatických mlýnů a na řece Labi bylo k vidění.

Bohatý program měly složky IZS, ale i Univerzita Pardubice, která se po celý týden snaží svým speciálním populárně-naučným programem provést hravou formou světem moderní vědy. Lidé tak mohou vyžívat stanoviště s názvem Science point, kde se jim věnují pedagogové i studenti jednotlivých fakult Univerzity Pardubice. Rovněž podobně jako IZS pomocí svých zábavných kvízů, poučných ukázek a možností vyzkoušení si nejrůznějších pohybových aktivit zaujmou nejednoho účastníka akce. „Máme tady tři základní aktivity. První aktivitou je zábavná projížďka na koloběžkách, kde máte možnost mít na očích brýle simulující únavou nebo alkoholový vliv, to znamená zkoušíte, jaký vliv mají na tělo faktory ovlivňující naše schopnosti pohybu. Druhá aktivita,kterou dnes tady máme je štíhlá logistika je to manažerská hra, kdy máte možnost si vyzkoušet, jak je složité splnit pracovní postup a proces, můžete se v tom zlepšovat. Na třetíaktivitě máte možnost se proškolit v oblasti dopravních předpisů a různých druhů přechodů a přejezdů pro cyklisty a pak tam máme slepé úhly a jejich nebezpečí,“ řekl Jiří Nožička z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

„Já jsem měl drogové brýle. Nevím, co to bylo zač, já drogy neberu, takže jsem to nepoznal a řeknu vám teda, že je to děsné, jestli tohle ty lidi zažívají. Všecko jsem viděl dvojmo nebo čtveratě a vůbec jsem nevěděl, kde jsem. Jsem rád, že jsem zpátky,“ svěřil se pan Daniel Čapek. Lidem se tak dostalo a dostává během programu Sportovního parku možnosti využití aktivit, kterými provádí až do neděle 11. srpna samotní vědci či vysokoškoláci z Univerzity Pardubice.