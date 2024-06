„V předvečer onoho dvacetidenního maratonu jsme uspořádali průvod městem a přišla snad půlka města. Letos zavzpomínáme rozhodně komorněji, ale s týmem jsme se opět rozhodli uspořádat zahajovací ceremoniál, a to i díky krásným prostorám Automatických mlýnu a vstřícnému přístupu. Městem se v pátek 2. srpna projdou naši dobrovolníci v týmových barvách a od šesté odpolední začne ve mlýnech zhruba jeden a půl hodinový program. Návštěvníky čekají skvělé sportovní exhibice i výborná muzika. Vy víte, že ten náš projekt je velká sportovní jízda všech chutí, už se těšíme a máme i jednu skvělou zprávu, která dodá další rozměr letošnímu ročníku“ pokračoval Pavel Stara.

„Zapojené kluby se budou po třech dnech střídat na stálých a variabilních stanovištích, takže sportu si užijeme i letos nadmíru. Do naší akce se tradičně zapojí Univerzita Pardubice, zasloužený prostor tak dostane i věda. A když jsme u té vědy, kromě „Špice“ se budeme vzdělávat i v Automatických mlýnech, které jsou naším novým partnerem, včetně vzdělávacího centra Sféra,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara.

Myšlenka devítidenního sportování v parku Na Špici zůstává od samého začátku stejná. „Sportovní park je o především o klubech, které ukazují ten jejich sport v těch nejlepších barvách a zvou děti do svých řad za jeho dalším poznáváním. Je o plnění úkolů na stanovištích, medailích a diplomech. A hlavně o tom, aby děti našly zálibu v pohybu a užily si krásnou přírodu pardubického soutoku. I letos si děti z pardubických mateřských a základních škol mohly koupit až čtyři hrací karty za zvýhodněnou cenu, výhodné ceny platí i pro pořadatele příměstských táborů, které se u nás tradičně zabydlují v pracovních dnech naší akce,“ uvedl druhý z manažerů sportovního projektu Petr Mazánek.

V sobotu 3. srpna se vše rozjede se Službami města Pardubic v rámci akce Zažij město. Neděle 4. srpna bude patřit malým i velkým gladiátorům. Na úterý 6. srpna je naplánovaný Den se složkami Integrovaného záchranného systému. Ve středu odpoledne se bude konat další hromadný běh pod hlavičkou našeho generálního partnera celého Sportovního parku Pardubice, společnosti Foxconn Česká republika, který má tradičně charitativní podtext.

Čtvrtek 8. srpna bude tradičním lákadlem, do parku dorazí služební psi a koně naší městské policie. V programu nechybí běh Suchou nohou přes Labe, konat se bude v pátek 9. srpna a účastníci budou mít za úkol překonat 60 metrů dlouhou lávku z plovoucích panelů v co nejlepším čase. Sobota bude hrát všemi barvami v rámci běhu Barvám neutečeš. Neděle 11. srpna bude znovu lákat na divadélko pro děti a do finále půjdeme s Mixle v Piksle.

Ve výrobě je opět 6000 medailí ve třech barevných provedeních.